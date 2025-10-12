« Le FC Sochaux-Montbéliard, une entreprise franc-comtoise » : le nouveau hors-série du Trois

L’habitude est de parler du FC Sochaux-Montbéliard dans les rubriques sportives des journaux. Aujourd’hui, Le Trois le fait entrer dans la rubrique « Économie », en mettant l’accent sur sa dimension entrepreneuriale. Notre nouveau hors-série, sorti des presses de notre imprimeur, Est Imprim, parle de l’entreprise FCSM. D’où son titre : « Une entreprise franc-comtoise ».

S’il était besoin de conforter notre choix, une étude réalisée pour le syndicat des clubs de football professionnel par le cabinet Accuracy indique que le FCSM a généré 10,8 millions de valeur ajoutée durant la saison 2024-2025, qu’il génère également 225 emplois, dont 154 localement.

Au sommaire de ce hors-série, une interview exclusive de Clément Calvez, président du FCSM, qui explique son projet pour le club, ses ambitions et les moyens pour y parvenir. Nous avons également rencontré des actionnaires du FC Sochaux-Montbéliard qui expliquent quelles ont été leurs motivations pour sauver le club voici deux ans. Zoom également sur le stade Bonal, grâce auquel le FCSM aimerait générer de nouvelles ressources, ou encore du centre de formation qui joue un rôle-clef dans le projet du FCSM. Nous avons aussi rencontré des entreprises qui bénéficient de la présence du FCSM, soit en tant que fournisseurs, soit parce qu’elles bénéficient de la venue des supporteurs à Montbéliard.