« Le FC Sochaux-Montbéliard, une entreprise franc-comtoise » : le nouveau hors-série du Trois

Notre magazine consacré au FC Sochaux-Montbéliard est le 15e de nos hors-séries. | © Le Trois P.-Y.R.
Notre magazine consacré au FC Sochaux-Montbéliard est le 15e de nos hors-séries. | © Le Trois P.-Y.R.

Un club de football, ce sont des matches et des résultats sportifs. Mais pas seulement : ce sont aussi des bilans et des résultats financiers. Le hors-série que nous venons de finaliser traite du FCSM sous l’angle entrepreneurial.

L’habitude est de parler du FC Sochaux-Montbéliard dans les rubriques sportives des journaux. Aujourd’hui, Le Trois le fait entrer dans la rubrique « Économie », en mettant l’accent sur sa dimension entrepreneuriale. Notre nouveau hors-série, sorti des presses de notre imprimeur, Est Imprim, parle de l’entreprise FCSM. D’où son titre : « Une entreprise franc-comtoise ».

S’il était besoin de conforter notre choix, une étude réalisée pour le syndicat des clubs de football professionnel par le cabinet Accuracy indique que le FCSM a généré 10,8 millions de valeur ajoutée durant la saison 2024-2025, qu’il génère également 225 emplois, dont 154 localement.

Au sommaire de ce hors-série, une interview exclusive de Clément Calvez, président du FCSM, qui explique son projet pour le club, ses ambitions et les moyens pour y parvenir. Nous avons également rencontré des actionnaires du FC Sochaux-Montbéliard qui expliquent quelles ont été leurs motivations pour sauver le club voici deux ans. Zoom également sur le stade Bonal, grâce auquel le FCSM aimerait générer de nouvelles ressources, ou encore du centre de formation qui joue un rôle-clef dans le projet du FCSM. Nous avons aussi rencontré des entreprises qui bénéficient de la présence du FCSM, soit en tant que fournisseurs, soit parce qu’elles bénéficient de la venue des supporteurs à Montbéliard.

  • « FC Sochaux – Montbéliard, une entreprise franc-comtoise » – Hors-Série Le Trois, octobre 2025, 7,50 €. Acheter la version numérique (4,5 €) : https://letrois.info/kiosque/ | commander la version papier : sur demande, à redaction@letrois.info

Nos derniers articles

Promenade du parc Micaud, à Besançon.

Parcs, jardins et forêts urbaines : l’enjeu de la nature en ville

Lundi 6 octobre, c'était la Journée mondiale de l’habitat, l’occasion de parler des villes durables et inclusives. Un Français sur deux n’a pas d’espace vert à moins de cinq minutes de chez lui. Jardins, parcs ou berges aménagées, les villes cherchent à rapprocher la nature du quotidien de leurs habitants.
,
Benjamin Gomel, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.

Coupe de France : le FC Sochaux s’impose 6 buts à 0 contre Audincourt

Le FC Sochaux-Montbéliard a remporté son 5e tour de Coupe de France, ce samedi 11 octobre, contre l’AS Audincourt, qui joue trois divisions en dessous. Le score est sans appel : 6 buts à 0.
Les étudiants de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ont bénéficié d'une sensibilisation à la sécurité routière, avec des démonstrations des pompiers et des mises en scène avec des cascadeurs, le 5 septembre 2025.

Pompiers : état des lieux rassurant, mais de nouveaux risques à prendre en compte

Si les moyens en effectifs et en matériels des sapeurs-pompiers semblent répondre aux besoins du Territoire de Belfort, il existe des pistes pour faire encore mieux. Par exemple la possibilité pour les volontaires de s’absenter de leur travail en journée. D’autant que de nouveaux risques, comme les risques climatiques, émergent progressivement.

