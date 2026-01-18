Interrogé sur un autre levier de la décarbonation comme la limitation du trafic aérien, Olivier Andriès s’est montré sceptique. En 2025, 5 milliards de passagers ont pris l’avion, « un record » et le chiffre d’affaires cumulé des compagnies aériennes du monde entier s’est élevé à 1 000 milliards de dollars, soit 20 % de plus qu’avant la pandémie de covid-19, a-t-il rappelé. « La dynamique est très forte, que cela vous plaise ou non, et on est les acteurs de cette dynamique », a-t-il dit, en citant l’émergence de la classe moyenne en Inde qui « aspire à voyager ».

Selon lui l’« aircraft bashing » (stigmatisation du transport aérien) qu’on peut voir « un peu en France ou en Europe, n’existe pas aux États-Unis, parce qu’il n’y a pas le train ». Il assure que cela « n’existe nulle part ailleurs ». « Est-ce que les préoccupations environnementales ont un impact sur la croissance du trafic aérien mondial ? Aujourd’hui, je ne le vois pas », a-t-il conclu. Le secteur aérien s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, un objectif rendu complexe par la croissance du trafic que ses dirigeants envisagent. L’Association internationale du transport aérien (IATA), qui fédère la grande majorité des compagnies aériennes, prévoit un doublement du nombre de passagers à l’horizon 2050, à 10 milliards par an. En Europe, cette dynamique est toutefois contrastée : depuis la crise du covid, la croissance du trafic est repartie, mais certains pays, comme la France et l’Allemagne, voient la fréquentation de leurs lignes intérieures décroître sous l’effet de la concurrence du train et des politiques de voyage des entreprises intégrant davantage l’empreinte environnementale.