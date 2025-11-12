L’Atelier-Artisans : l’appli pour mettre en lien artisans et particuliers

« Pour le moment, on a une centaine d’utilisateurs. » Assis à une table du café Saint-Christophe, Louis Giraud-Sauveur et Antoine Chanson présentent leur application L’Atelier-Artisans. Disponible en téléchargement depuis septembre, cette application a un objectif clair : faciliter la mise en relation entre les artisans et les particuliers.
L’application est née d’une discussion entre amis. Les deux étudiants sont arrivés à une conclusion : le manque de fluidité entre les artisans et les particuliers. « D’un côté, les particuliers ont tendance à aller chercher sur Google et tout le monde n’est pas référencé de la même façon. De l’autre côté, les artisans doivent payer des référencements qui sont quand même assez chers », liste Antoine Chanson. L’idée d’une application simplifiant les échanges leur vient alors à l’esprit.
Simplifier la mise en relation entre artisans et particuliers
Le principe est simple. Les particuliers peuvent rechercher gratuitement des artisans dont ils ont besoin pour leurs travaux. Trois solutions s’offrent à eux : faire des recherches sur une profession, trouver une annonce de service ou poster eux-mêmes une annonce. « Un particulier peut poster qu’il a besoin que l’on rénove sa salle de bain », cite Antoine Chanson à titre d’exemple. Sur l’application, les particuliers ont accès à différentes informations sur le professionnel : les commentaires, les notes, les moyens de paiement et le lieu où il agit.
Les artisans paient un abonnement annuel pour pouvoir proposer leurs services. L’application ayant été lancée en septembre, les six premiers mois d’abonnement sont gratuits pour les artisans. À condition de s’inscrire avant le 30 novembre. Après, ils peuvent s’abonner à hauteur de 119,99 euros par an. Chaque professionnel est vérifié avant d’être accepté sur l’application. « On fait une vérification du profil des artisans pour constater l’existence de la société », explique Antoine Chanson.
Un service de mise en relation qui n’est pas nouveau. Mais, la différence avec L’Atelier-Artisans est que l’application ne prend pas de commissions. « On ne voyait pas l’intérêt de prendre une commission sur le devis, par exemple », expliquent les jeunes entrepreneurs. Les artisans payent pour avoir accès à l’application, mais il n’y a aucune charge supplémentaire pour les particuliers.
Le défi : se faire connaître
Pour faire connaître l’application, les deux entrepreneurs comptent sur les réseaux sociaux. L’application est présente sur LinkedIn, Instagram ou encore Facebook. Cependant, ils n’hésitent pas à aller directement sur le terrain. « Peu importe où je vais, quand je croise un artisan, je n’hésite pas à aller lui en parler, essayer de savoir si ça pourrait l’intéresser », explique Antoine Chanson. Louis Giraud-Sauveur le confirme, le plus important, c’est le bouche-à-oreille.
Ce lien leur permet aussi d’avoir les premiers retours des utilisateurs. « On a des petits conseils, par exemple, un bouton qui n’est pas forcément cliquable. Ce sont des petits retours d’expérience qui sont très pratiques », évoque Louis Giraud-Sauveur.
Deux jeunes entrepreneurs
Aujourd’hui, trois artisans, répartis dans toute la France, sont abonnés à l’application. Mais Antoine Chanson et Louis Giraud-Sauveur ne comptent pas s’arrêter là. « On vise pour l’instant entre cent et cent-vingt artisans pour être à l’équilibre financier », ambitionnent les jeunes entrepreneurs. Pour le moment, les deux amis travaillent seuls sur l’application. Ils doivent jongler entre leurs études et le développement du site. Âgés de 22 ans, ils sont en cinquième année en école d’informatique à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard.
« On s’était dit que l’on pourrait passer un peu de notre temps libre à bosser là-dessus. Mais, il se trouve que c’est devenu un peu plus que notre temps libre », rigole le duo. Les deux l’admettent, ils ont dit au revoir aux vacances et au week-end. « Des vacances, on en prendra plus tard », assure Antoine Chanson.