PUB

L’Atelier-Artisans : l’appli pour mettre en lien artisans et particuliers

L'application et le site internet de L'atelier-Artisans
L'application L'Atelier-Artisans est disponible sur IOS et Android. | ©Le Trois – Thibault Quartier
Nouveauté

Depuis septembre, une nouvelle application de mise en lien entre les artisans et les particuliers a vu le jour. À l’origine de L’Atelier-Artisans, deux Belfortains, Louis Giraud-Sauveur et Antoine Chanson, étudiants à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard.

« Pour le moment, on a une centaine d’utilisateurs. » Assis à une table du café Saint-Christophe, Louis Giraud-Sauveur et Antoine Chanson présentent leur application L’Atelier-Artisans. Disponible en téléchargement depuis septembre, cette application a un objectif clair : faciliter la mise en relation entre les artisans et les particuliers. 

L’application est née d’une discussion entre amis. Les deux étudiants sont arrivés à une conclusion : le manque de fluidité entre les artisans et les particuliers. « D’un côté, les particuliers ont tendance à aller chercher sur Google et tout le monde n’est pas référencé de la même façon. De l’autre côté, les artisans doivent payer des référencements qui sont quand même assez chers », liste Antoine Chanson. L’idée d’une application simplifiant les échanges leur vient alors à l’esprit. 

Simplifier la mise en relation entre artisans et particuliers

Le principe est simple. Les particuliers peuvent rechercher gratuitement des artisans dont ils ont besoin pour leurs travaux. Trois solutions s’offrent à eux : faire des recherches sur une profession, trouver une annonce de service ou poster eux-mêmes une annonce. « Un particulier peut poster qu’il a besoin que l’on rénove sa salle de bain », cite Antoine Chanson à titre d’exemple. Sur l’application, les particuliers ont accès à différentes informations sur le professionnel : les commentaires, les notes, les moyens de paiement et le lieu où il agit.

Les artisans paient un abonnement annuel pour pouvoir proposer leurs services. L’application ayant été lancée en septembre, les six premiers mois d’abonnement sont gratuits pour les artisans. À condition de s’inscrire avant le 30 novembre. Après, ils peuvent s’abonner à hauteur de 119,99 euros par an. Chaque professionnel est vérifié avant d’être accepté sur l’application. « On fait une vérification du profil des artisans pour constater l’existence de la société », explique Antoine Chanson. 

Un service de mise en relation qui n’est pas nouveau. Mais, la différence avec L’Atelier-Artisans est que l’application ne prend pas de commissions. « On ne voyait pas l’intérêt de prendre une commission sur le devis, par exemple », expliquent les jeunes entrepreneurs. Les artisans payent pour avoir accès à l’application, mais il n’y a aucune charge supplémentaire pour les particuliers. 

Antoine Chanson et Louis Giraud-Sauveur
Antoine Chanson et Louis Giraud-Sauveur sont à l'origine de l'application L'Atelier-Artisans. | ©Le Trois – Jade Belleville

Le défi : se faire connaître

Pour faire connaître l’application, les deux entrepreneurs comptent sur les réseaux sociaux. L’application est présente sur LinkedIn, Instagram ou encore Facebook. Cependant, ils n’hésitent pas à aller directement sur le terrain. « Peu importe où je vais, quand je croise un artisan, je n’hésite pas à aller lui en parler, essayer de savoir si ça pourrait l’intéresser », explique Antoine Chanson. Louis Giraud-Sauveur le confirme, le plus important, c’est le bouche-à-oreille.

Ce lien leur permet aussi d’avoir les premiers retours des utilisateurs. « On a des petits conseils, par exemple, un bouton qui n’est pas forcément cliquable. Ce sont des petits retours d’expérience qui sont très pratiques », évoque Louis Giraud-Sauveur.

Deux jeunes entrepreneurs

Aujourd’hui, trois artisans, répartis dans toute la France, sont abonnés à l’application. Mais Antoine Chanson et Louis Giraud-Sauveur ne comptent pas s’arrêter là. « On vise pour l’instant entre cent et cent-vingt artisans pour être à l’équilibre financier », ambitionnent les jeunes entrepreneurs. Pour le moment, les deux amis travaillent seuls sur l’application. Ils doivent jongler entre leurs études et le développement du site. Âgés de 22 ans, ils sont en cinquième année en école d’informatique à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard

« On s’était dit que l’on pourrait passer un peu de notre temps libre à bosser là-dessus. Mais, il se trouve que c’est devenu un peu plus que notre temps libre », rigole le duo. Les deux l’admettent, ils ont dit au revoir aux vacances et au week-end. « Des vacances, on en prendra plus tard », assure Antoine Chanson. 

Nos derniers articles

Char Leclerc XLR, exposé au Salon mondial de la défense et de la sécurité Eurosatory, en 2022.

Mulhouse: une enquête lancée après un vol de drone au-dessus d’un convoi de chars

Des policiers mulhousiens ont remarqué un drone qui survolait le commissariat de Mulhouse, puis s’est dirigé vers la gare du Nord où stationnait un convoi de chars Leclerc.
Les "coups de poing américains" sont désormais interdits. | illustration préfecture de Haute-Saône

La réglementation sur les armes blanches est durcie

La préfecture de Haute-Saône indique qu’un décret du 5 septembre 2025 renforce la réglementation sur les armes blanches.
L'épisode de pluie et de neige de ce jeudi 14 janvier entraîne des perturbations sur le réseau routier départemental.

Territoire de Belfort: 65 agents pour assurer la viabilité des routes pendant l’hiver

Le conseil départemental du Territoire de Belfort actif son dispositif hivernal pour les routes du 10 novembre jusqu'au 16 mars 2026.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC