L’Atelier-Artisans : l’appli pour mettre en lien artisans et particuliers

Le principe est simple. Les particuliers peuvent rechercher gratuitement des artisans dont ils ont besoin pour leurs travaux. Trois solutions s’offrent à eux : faire des recherches sur une profession, trouver une annonce de service ou poster eux-mêmes une annonce. « Un particulier peut poster qu’il a besoin que l’on rénove sa salle de bain », cite Antoine Chanson à titre d’exemple. Sur l’application, les particuliers ont accès à différentes informations sur le professionnel : les commentaires, les notes, les moyens de paiement et le lieu où il agit.

Les artisans paient un abonnement annuel pour pouvoir proposer leurs services. L’application ayant été lancée en septembre, les six premiers mois d’abonnement sont gratuits pour les artisans. À condition de s’inscrire avant le 30 novembre. Après, ils peuvent s’abonner à hauteur de 119,99 euros par an. Chaque professionnel est vérifié avant d’être accepté sur l’application. « On fait une vérification du profil des artisans pour constater l’existence de la société », explique Antoine Chanson.

Un service de mise en relation qui n’est pas nouveau. Mais, la différence avec L’Atelier-Artisans est que l’application ne prend pas de commissions. « On ne voyait pas l’intérêt de prendre une commission sur le devis, par exemple », expliquent les jeunes entrepreneurs. Les artisans payent pour avoir accès à l’application, mais il n’y a aucune charge supplémentaire pour les particuliers.