La Ressourcerie 90 reçoit 5 000 euros de la fondation du Crédit coopératif

La fondation Crédit coppératif attribue 5 000 euros à la Ressourcerie 90, dans le cadre de son prix « L’Inspiration en ESS , qui récompense « des structures de l’ESS (Economie Sociale Solidaire), engagées et « inspirées » qui mettent en œuvre des projets utiles et socialement remarquables partout en France », indique la fondation dans un communiqué de presse.

En Bourgogne-Franche-Comté, 37 structures ont déposé un dossier de candidature. La Ressourcerie 90 a reçu le prix régional. L’association d’insertion a créé un centre de transformation des textiles à partir de l’upcycling. « Les vêtements neufs non vendus sont collectés auprès des marques vestimentaires puis grâce aux ateliers en insertion et de formation, les vêtements sont triés et anonymisés et refaçonnés », replace le communiqué. Qui ajoute : « De nouvelles collections créées sont ensuite vendues dans les boutiques solidaires et les ressourceries. »

Les organisateurs du concours ont été sensible à la démarche, rappelant que l’industrie textile est la 2e plus polluante au monde, après l’industrie pétrolière. « Près de 20% de la pollution d’eau douce dans le monde est liée au traitement et à la teinture du textile », rappelle le communiqué. « Ces tendances sont renforcées par la fast fashion qui repose [sur] un renouvellement ultra rapide des collections », poursuit le document.