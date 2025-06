La Poste réorganise ses sites, des facteurs d’Héricourt se mettent en grève

Quant à la fermeture du site d’Héricourt, La Poste explique que, mécaniquement, les locaux de la commune étaient « surdimensionnés pour les 12 tournées ». « À partir du 17 juin, 10 d’entre elles se feront au départ du site courrier de Grand-Charmont, et les 2 autres depuis l’îlot facteurs de Bavans. »



Cela fera économiser à La Poste un loyer de 100 000 euros en un an, « avec un renfort de la gestion managériale sur Grand-Charmont, et améliorera la qualité de service grâce à une mutualisation des équipes et des ressources ».

La Poste estime qu’un accord social a été trouvé dès le 12 juin et indique que le préavis de grève est levé. « Des mesures d’accompagnement sont prises pour les facteurs touchés par ces changements afin de garantir une transition confortable, avec une compensation financière », conclut-elle.

Une information qui étonne Rémy Pedrosa, du syndicat Sud. Il explique que l’accord n’a pas été validé par le syndicat auquel il appartient. Le préavis de Sud PTT est maintenu, car malgré la compensation financière annoncée, les agents d’Héricourt souhaitent également une prime de déménagement. « Ils savent qu’ils ne pourront pas faire reculer La Poste sur la fermeture du site, mais ils veulent au moins que l’entreprise reconnaisse l’effort demandé », insiste le syndicaliste.

La reconduction du mouvement de grève par les agents d’Héricourt, samedi, restait encore en suspens au moment de notre échange.