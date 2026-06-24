La Franche-Comté passe en vigilance rouge canicule

19 h .- La mairie de Montbéliard annonce réduire les horaires d’ouverture, voire fermer ses musées. « La canicule qui s’est emparée d’une partie de la France depuis le week-end dernier a eu pour conséquence une élévation de la température dans plusieurs salles des Musées de Montbéliard, particulièrement exposées, relève la mairie dans un communiqué. Aussi et afin d’éviter d’exposer les visiteurs à des conditions difficiles, la Ville de Montbéliard a pris la décision d’adapter l’ouverture de ses deux musées.
Musée du château des Ducs de Wurtemberg (circuit historique)
- fermeture exceptionnelle ce jeudi 25 juin
- réduction de l’amplitude horaire d’ouverture (de 9h à 14h) vendredi, samedi, dimanche
Hôtel Beurnier-Rossel, Musée d’Art et d’Histoire
- fermeture jusqu’à la fin de la semaine. »
18 h 50.- Le préfet du Doubs a lui aussi diffusé un communiqué: « Suite au passage du département en vigilance rouge canicule, Rémi Bastille, préfet du Doubs, a décidé d’interdire les manifestations sportives organisées à l’extérieur ou dans des salles non climatisées de 10 h à 20 h dans les arrondissements de Besançon et Montbéliard et de 12 h à 20 h dans l’arrondissement de Pontarlier. Cette interdiction prend effet à compter du 25 juin 2026 à 12h et jusqu’à la fin de la vigilance rouge canicule.
Les manifestations culturelles, festives ou revendicatives ne sont pas interdites mais doivent faire l’objet d’une analyse au cas par cas par les organisateurs et les mairies. Il est fortement recommandé de prévoir des aménagements horaires, afin d’éviter les heures les plus chaudes de la journée, et d’offrir la possibilité aux personnes de se mettre à l’abri dans un espace frais et ombragé, et de s’hydrater.
Le préfet du Doubs a également pris un arrêté concernant l’adaptation exceptionnelle des horaires de travaux en extérieur pour les entreprises du secteur du BTP.
Enfin, poursuit le communiqué, il convient de rappeler les réflexes et comportements de bon sens à adopter pendant cette période de forte chaleur :
- Buvez de l’eau régulièrement, sans attendre d’avoir soif
- Mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour
- Maintenez votre logement frais, fermez les fenêtres et les volets durant la journée et ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais
- Ne buvez pas d’alcool
- Évitez les efforts physiques
- Ne vous baignez pas en dehors des zones aménagées à cet effet
- Donnez et prenez des nouvelles de vos proches
- Prenez soin des publics les plus vulnérables (personnes âgées, bébés et enfants)
- Pensez à vos animaux domestiques
18 h 30.- L’IUT nord Franche-Comté va mettre à disposition du collège Rimbaud de Belfort des salles pour l’examen du brevet. L’IUT prête ainsi cinq salles de ses locaux de la filière Tech de Co, faubourg des Ancêtres, juste à côté du collège. Il s’agit de privilégier les salles orientée au nord, afin de gagner quelques degrés pendant les épreuves du brevet. Une centaine de candidats sera concernée pour les journées du vendredi 26 juin, puis des lundi 29 et 30.
18 h 20.- La préfecture du Territoire de Belfort vient de diffuser un communiqué sur la passage en vigilance rouge. « Vendredi, la canicule se poursuivra sur une très grande partie du pays, avec notamment des températures minimales en hausse sur le nord et le nord-est, comprises souvent entre 22 et 25 degrés. 14 départements passent en vigilance rouge dont le Territoire de Belfort à partir de jeudi 25 juin 2026 12 h jusqu’au dimanche 28 juin 6 h . (…)
Au cours de cet épisode, l’humidité ambiante peut accentuer la sensation de chaleur et rendre ces conditions encore moins supportables pour les organismes, plus particulièrement durant les nuits. Les zones urbanisées sont des secteurs plus vulnérables à une baisse nocturne des températures très limitée.
Il est probable que la canicule se maintienne jusqu’à dimanche inclus.
Conformément aux dispositions du plan canicule, le préfet du Territoire de Belfort, a informé l’ensemble des maires du département.
Alain Charrier, préfet du Territoire de Belfort appelle chacun à la plus grande vigilance, faire preuve de responsabilité et de prudence.
Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments et les personnes isolées.
En période de canicule, il est important d’adopter les bons gestes et de suivre les recommandations suivantes :
- maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)
- buvez régulièrement et fréquemment de l’eau
- rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avant-bras)
- passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale …)
- évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique
- pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, si nécessaire demandez de l’aide.
Mesures en vigueur :
- interdiction des manifestations sportives organisées en extérieur ou dans de salles non climatisées jusqu’à la fin de la vigilance rouge
- interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique jusqu’à dimanche 28 juin inclus
- dérogations préfectorales permettant le démarrage des chantiers et agricoles plus tôt dans la journée (5h du matin)
- mobilisation des collectivités et services publics disposant de locaux rafraîchis afin de les rendre accessibles aux personnes qui souhaitent s’y abriter durant les heures les plus chaudes
- renforcement des maraudes, extension des horaires de l’accueil de jours jusqu’à 19h pour les personnes vulnérables (23 places)
- adaptation des examens et, lorsque cela est possible, maintien de l’accueil dans les écoles, collèges et lycées avec toutefois la possibilité pour les familles de garder leurs enfants à domicile, notamment durant les périodes les plus chaudes de la journée et en fonction des températures à leur domicile.
Les fortes chaleurs favorisent les activités de baignade, mais augmentent également le risque de noyade, relève la préfecture.
Avant toute baignade, il est recommandé de :
- choisir des zones de baignade surveillées
- respecter les consignes de sécurité et la signalisation sur place
- ne jamais laisser un enfant sans surveillance, même pour quelques instants
- éviter toute baignade après la consommation d’alcool
- entrer progressivement dans l’eau afin d’éviter un choc thermique
- tenir compte de son état de fatigue et de sa condition physique
- prévenir un proche avant une baignade isolée.
17 h 45.- Dans le Territoire-de-Belfort, ce mercredi vers 15h30, les températures observées par Météo France sont comprises entre 33 et 35°C. Un maximum est attendu à 36 degrés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Météo France prévoit des températures minimales entre 19 et 22°. Pour la journée de jeudi 25 juin, les températures maximales se situent entre 35 et 37° et dans la nuit de jeudi à vendredi, elles seront comprises entre 20 et 23°.
Dans le Doubs, ce mercredi vers 15 h 30, les températures observées sont comprises entre 33 et 36° en plaine et entre 31 et 33° sur les plateaux, avec une pointe attendue à 38 degrés dans l’est du département. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures minimales sont comprises entre 17 et 22°. Pour la journée du jeudi 25 juin, les températures maximales se situeront entre 35 et 38° et pour la nuit de jeudi à vendredi, elles seront comprises entre 18 et 23°.
En Haute-Saône, les températures observées sont comprises entre 34 et 37°, avec là aussi une pointe attendue à 38 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, Météo France prévoit des températures minimales comprises entre 19 et 23°
Journée de jeudi 25 juin : les températures maximales entre 36 et 39° et pour la nuit de jeudi à vendredi : les températures minimales sont comprises entre 20 et 24°C.
17 h 05.- La Ville de Montbéliard annonce que, « en raison des conditions climatiques extrêmes, la Fête des Sports prévue ce samedi est annulée et reportée au 5 septembre prochain ».
Mardi, la Ville d’Héricourt a décidé de reporter Festimage au 19 septembre ou au 26 septembre. « Les conditions n’étaient plus remplies pour que la fête se déroule dans des conditions de sécurité optimale. Ce n’est qu’un report. Rdv en septembre », écrivait le maire, Gilles Lazar, sur sa page Facebook.
Mardi également, la mairie de Belfort a diffusé un communiqué dans lequel elle indiquait que « l’Éducation nationale propose aux familles qui le peuvent de garder leurs enfants à leur domicile les après-midis, jusqu’à la fin de la semaine. Une continuité éducative sera assurée par les enseignants et les écoles resteront ouvertes pour les familles ne pouvant pas garder leur enfant à domicile. Parallèlement, la Ville de Belfort confirme que l’accueil périscolaire et la restauration scolaire fonctionneront comme à l’accoutumée. Les menus ont été adaptés à la situation et des repas froids seront proposés aux enfants afin de tenir compte des fortes chaleurs ».
16 h 45.- Quelque 51,1 millions de personnes habitent dans les 72 départements placés en vigilance rouge canicule jeudi, selon un décompte de l’AFP à partir des estimations de population et du dernier bulletin de Météo-France, soit plus des trois quarts de la population de l’Hexagone.
Au total, en France, la vigilance orange ou rouge concerne 63,5 millions de personnes dans 89 départements, soit plus de 95% de la population métropolitaine.
Dans les départements en vigilance rouge jeudi, 5,6 millions de personnes ont 75 ans ou plus, selon les données de l’Insee au 1er janvier 2026.
16 h 40.- Le préfet du Territoire de Belfort a décidé par arrêté préfectoral de placer l’ensemble du département en situation d’alerte à compter de ce jour, mercredi 24 juin, annonce la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué.
Le niveau Alerte est le premier niveau est déclenché lorsque la situation des rivières et des nappes est dégradée, des restrictions sont mises en place pour limiter la dégradation.
Au-delà des restrictions, la préfecture conseille de:
- Constituer des réserves d’eau de pluie pour arroser le potager ; pailler les plants afin de préserver l’humidité
- Réutiliser les eaux de rinçage de fruits et légumes pour l’arrosage de vos plantes
- Privilégier les douches aux bains
- Ne pas laisser couler l’eau lors du lavage de mains ou de dents
- Installer des équipements sanitaires économes en eau
- Réparer toute fuite d’eau sans tarder
- Lancer les lave-linge et lave-vaisselle lorsqu’ils sont pleins
16 h 15.- Les trois quarts de la France seront en alerte maximale en raison de la canicule ce jeudi à partir de la mi-journée, a annoncé ce mercredi 24 juin 2026 Météo-France. Les quatre départements francs-comtois figurent parmi ceux qui basculeront en rouge ce jeudi.
Quelque 72 départements seront placés en « vigilance rouge canicule », le cran le plus élevé sur une échelle qui en compte quatre. Dix-sept autres départements seront encore en « vigilance orange », soit un cran en dessous, selon le bulletin de Météo-France actualisé publié à 16 h. Mercredi, le niveau d’alerte maximale concernait 58 départements et la vigilance orange 31 autres, selon la même source.