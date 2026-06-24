La Franche-Comté passe en vigilance rouge canicule

18 h 50.- Le préfet du Doubs a lui aussi diffusé un communiqué: « Suite au passage du département en vigilance rouge canicule, Rémi Bastille, préfet du Doubs, a décidé d’interdire les manifestations sportives organisées à l’extérieur ou dans des salles non climatisées de 10 h à 20 h dans les arrondissements de Besançon et Montbéliard et de 12 h à 20 h dans l’arrondissement de Pontarlier. Cette interdiction prend effet à compter du 25 juin 2026 à 12h et jusqu’à la fin de la vigilance rouge canicule.

Les manifestations culturelles, festives ou revendicatives ne sont pas interdites mais doivent faire l’objet d’une analyse au cas par cas par les organisateurs et les mairies. Il est fortement recommandé de prévoir des aménagements horaires, afin d’éviter les heures les plus chaudes de la journée, et d’offrir la possibilité aux personnes de se mettre à l’abri dans un espace frais et ombragé, et de s’hydrater.

Le préfet du Doubs a également pris un arrêté concernant l’adaptation exceptionnelle des horaires de travaux en extérieur pour les entreprises du secteur du BTP.

Enfin, poursuit le communiqué, il convient de rappeler les réflexes et comportements de bon sens à adopter pendant cette période de forte chaleur :