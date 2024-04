La Banque de France propose un nouvel outil d’analyse aux dirigeants

Lionel Farny relaie l’enthousiasme de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. L’inflation retrouve un taux normal. Elle devrait être de 2,5 % en 2024, selon les projections de la Banque de France et de 1,7 % en 2025 et 2026, contre respectivement 5,9 % et 5,7 % en 2022 et 2023. « On sent un tassement », confirme le directeur adjoint. « La principale composante de l’inflation, c’est celle des services, liées aux salaires », explique-t-il. L’énergie et l’alimentation prennent une part beaucoup moins importante. Les courbes des salaires et de l’inflation doivent s’inverser en 2024, redonnant ainsi « du pouvoir d’achat ». Pour l’encourager, la banque centrale européenne devrait justement baisser ses taux directeurs. Si la situation économique s’apaise, la Banque de France observe de fortes disparités dans la situation financière des entreprises. Certaines vont très bien et d’autres très mal. La question est de savoir si elles vont passer le cap, alors que l’on retrouve un niveau de défaillance équivalent à celui d’avant la crise sanitaire.