Jean-Louis Albizati : « La suspension de MaPrimeRenov’ est irresponsable »

Il poursuit : « Ce n’est pas une aide qui disparaît temporairement, c’est un pilier de l’activité qui se retrouve fragilisé du fait d’une imprévisibilité budgétaire et l’absence de vision stable. » Le chef d’entreprise dénonce la politique constante de stop & go, le manque de visibilité. « Encore une fois, l’instabilité frappe », tance-t-il. « Un tel gel va en effet casser la dynamique de décarbonation engagée, désorganiser les entreprises du bâtiment et décourager les ménages », dénonce-t-il encore.

Dans ce communiqué, la fédération du BTP 90 cite également Olivier Salleron, président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) : « On ne peut pas appeler à accélérer la rénovation énergétique et, dans le même temps, saboter un des seuls outils qui fonctionne ! » Il estime qu’il faut pérenniser le dispositif MaPrimeRenov, « restaurer la confiance » et « redonner du pouvoir d’achat aux plus modestes ». Selon lui, 100 000 emplois dans le secteur sont menacés.