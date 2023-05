Inocel, la pépite hydrogène qui installe sa gigafactory à Belfort

150 emplois d’ici fin 2024. Au moins 700 d’ici 2030. Tel est l’objectif ambitieux d’Inocel. L’entreprise a vu le jour au printemps 2022 ; le projet de piles à combustible de forte puissance a été lancé il y a trois ans. Et depuis un an, la start-up a déjà levé 16,5 millions d’euros.

L’entreprise, qui s’appuie sur les travaux du commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Grenoble, a été fondée par Mauro Ricci, fondateur d’Akka Technologies, et l’aventurier Mike Horn. Il travaillait justement avec le CEA de Grenoble pour développer une chaine de traction hydrogène complète pour une voiture participant au Dakar (lire notre article) ; c’était le projet Gen-Z.



Le centre de recherches et développement d’Inocel est installé à Grenoble et emploie 60 personnes. On y développe les piles à combustibles de forte puissance, nommées INOCEL Z300. Elles ont une puissance supérieure à 300 kW, l’équivalent de 407 chevaux soit la puissance d’un poids lourd de 44 tonnes. Le tout, installé dans un cube dont les côtés mesurent 50 cm et qui pèse une centaine de kilos. La technologie est puissante, compacte et performante. Et ce rapport poids-puissance-volume ouvre des opportunités uniques, notamment d’intégration, alors que s’engage la course contre-la-montre de la décarbonation.

Cette technologie répond à un besoin « aujourd’hui inassouvi », assure Jules Billiet, directeur général d’Inocel. L’entreprise « lève des freins technologiques », assure-t-il. Elle a notamment travaillé sur les surfaces actives et les designs des plaques bipolaires, éléments clés des piles à combustibles à membrane échangeuses de protons. Leur technologie vise surtout à se passer de batterie, en complément. Une donnée essentielle pour réduire le coût et la pollution. Et dans cet équipement, le software joue un rôle prépondérant. En trois ans, la pile à combustible a atteint la maturité nécessaire à la phase d’industrialisation. Et c’est une sacré performance. L’entreprise travaille déjà sur un autre produit, une pile à combustible d’une puissance encore supérieure, de l’ordre de 500 kW.