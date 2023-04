Héricourt : Gaussin se déploie en rachetant une entreprise spécialisée en mobilité autonome 

Les objectifs sont importants. Les deux entreprises reprennent les actifs d’un montant de 1,5 million d’euros, auxquels va venir s’ajouter un financement de l’activité sur les 12 premiers mois de 15 millions d’euros. Deux tiers sont pris en charge par le géant japonais, un tiers par Gaussin. « La nouvelle coentreprise vise un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros dès la première année, principalement à l’export », est-il précisé dans un communiqué. Pour les années qui suivent, les entrepreneurs projettent 38 millions de chiffre d’affaires en 2024 et 120 millions en 2025. Ils ont quatre marchés clefs dans le viseur : la logistique, les ports, aéroports, et les transports publics et privés de passagers « où Gaussin et Macnica ont déjà des positions établies.»

Pour Gaussin, cette reprise donne une nouvelle ampleur à l’entreprise. Le savoir-faire de Navya, qui va lui être transféré, va lui permettre « d’élargir son offre et de fournir des solutions clé en main pour des déploiements à grande échelle de ses propres véhicules autonomes », lit-on dans ce même communiqué. Elle pourra notamment se servir de la technologie de l’ancienne entreprise sur la conduite autonome pour ces plateformes dans le logistique et le portuaire.« Les compétences, la technologie et l’expertise resteront ici dans nos territoires », se réjouit Christophe Gaussin, p-dg de Gaussin. « Cette acquisition témoigne de notre engagement à favoriser le progrès et l’innovation dans le secteur des transports », complète-t-il. La projection est nette : Gaussin souhaite, dès 2025, être capable d’intégrer les technologies de mobilité autonome sur ses véhicules. Le défi est lancé.