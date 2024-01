Hausse du chiffre d’affaires pour Alstom, qui poursuit son plan de désendettement

Le ratio commandes sur chiffre d’affaires est donc passé à 1,3 ce trimestre contre 1 au premier semestre, confirmant les prévisions d’Alstom qui anticipait en novembre un redressement au second semestre. Les commandes de services – c’est-à-dire la maintenance des trains – et de signalisations et systèmes ont représenté 84% du total, ce trimestre. Alstom a également poursuivi sa montée en cadence alors que les retards sur certains contrats lui sont souvent reprochés, et ont coûté des pénalités. Le constructeur ferroviaire a produit 3 415 voitures sur les neuf premiers mois de l’exercice contre 2.998 sur la même période en 2022-2023.