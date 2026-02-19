Gilles Attaf : « Le Made in France, je l’ai dans les tripes »

Lancé fin janvier, le club nord Franche-Comté des Forces Françaises de l’Industrie (FFI) organise son premier déjeuner mensuel ce mercredi 25 février, à 11 h 30, au stade Bonal. Pour ce premier rendez-vous, le club accueillera l’un des fondateurs des FFI et président de « Origine France Garantie », une association à but non lucratif qui réunit des chefs d’entreprise. Elle porte la certification « Origine France Garantie ». « Auparavant, c’était purement déclaratif », se remémore Gilles Attaf. Deux critères doivent être réunis pour obtenir cette certification : au moins 50 % du prix de revient unitaire doit être français et le produit doit retirer ses caractéristiques essentielles de France. Dans le nord Franche-Comté, Cristel, le fabricant d’ustensiles de cuisine haute gamme de Fesches-le-Châtel a décroché cette certification ; c’est d’ailleurs l’une des plus anciennes entreprises à bénéficier du label. A Besançon, Vitabri dispose aussi de cette certification. « Cela implique une vraie traçabilité, explique Gilles Attaf. Nous regroupons aujourd’hui 800 entreprises, et surtout, 3500 gammes de produits ; ce qui est important, c’est leurs répercussions sur le territoire. »

Les certifications ne sont pas délivrées par l’association, mais par des organismes certificateurs indépendants (Veritas, Afnor), à partir de cahiers des charges mis au point par « Origine France garantie ». D’abord destinée à l’industrie, la certification s’est étendue aux services, avec la certification « Service France Garantie ». Celle-ci repose sur les contrats de travail, qui doivent relever pour au moins 90 % des salariés du droit français.

« Et nous sommes en train de lancer le troisième pilier : celui de « Numérique France Garantie », poursuit Gilles Attaf, afin de se dégager de la menace du Digital Act américain.