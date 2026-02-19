Gilles Attaf : « Le Made in France, je l’ai dans les tripes »

Gilles Attaf, président d'Origine France Garantie et co-fondateur des Frances Françaises de l'Industrie sera au stade Bonal le mercredi 25 février pour le premier déjeuner des FFI nord Franche-Comté.
Gilles Attaf, président d'Origine France Garantie et co-fondateur des Frances Françaises de l'Industrie sera au stade Bonal le mercredi 25 février pour le premier déjeuner des FFI nord Franche-Comté. | © Oxana Photography

Le président d’Origine France Garantie, Gilles Attaf, sera le premier invité des rendez-vous mensuels du nouveau club d’entreprises dédié à la défense de l’industrie Française, FFI, le mercredi 25 février au stade Bonal.

Lancé fin janvier, le club nord Franche-Comté des Forces Françaises de l’Industrie (FFI) organise son premier déjeuner mensuel ce mercredi 25 février, à 11 h 30, au stade Bonal. Pour ce premier rendez-vous, le club accueillera l’un des fondateurs des FFI et président de « Origine France Garantie », une association à but non lucratif qui réunit des chefs d’entreprise. Elle porte la certification « Origine France Garantie ». « Auparavant, c’était purement déclaratif », se remémore Gilles Attaf. Deux critères doivent être réunis pour obtenir cette certification : au moins 50 % du prix de revient unitaire doit être français et le produit doit retirer ses caractéristiques essentielles de France. Dans le nord Franche-Comté, Cristel, le fabricant d’ustensiles de cuisine haute gamme de Fesches-le-Châtel a décroché cette certification ; c’est d’ailleurs l’une des plus anciennes entreprises à bénéficier du label. A Besançon, Vitabri dispose aussi de cette certification. « Cela implique une vraie traçabilité, explique Gilles Attaf. Nous regroupons aujourd’hui 800 entreprises, et surtout, 3500 gammes de produits ; ce qui est important, c’est leurs répercussions sur le territoire. »
Les certifications ne sont pas délivrées par l’association, mais par des organismes certificateurs indépendants (Veritas, Afnor), à partir de cahiers des charges mis au point par « Origine France garantie ». D’abord destinée à l’industrie, la certification s’est étendue aux services, avec la certification « Service France Garantie ». Celle-ci repose sur les contrats de travail, qui doivent relever pour au moins 90 % des salariés du droit français.
« Et nous sommes en train de lancer le troisième pilier : celui de « Numérique France Garantie », poursuit Gilles Attaf, afin de se dégager de la menace du Digital Act américain.

"Tous nos maux sont liés à la désindustrialisation"

La démarche des Forces Françaises de l’Industrie est complémentaire de celle d’Origine France Garantie. « Le Made in France, je l’ai dans les tripes », explique Gilles Attaf. L’allusion aux FFI, mouvement de résistance de la seconde Guerre mondiale, n’est pas un hasard : « L’idée est de rassembler pour un projet de manière trans-partisane. Rassembler des activistes pour en faire une cause nationale. Tous nos maux sont liés à la désindustrialisation, y compris la panne de l’ascenseur social. »
L’idée a été lancée en 2019, et, en 2020, le covid a contribué à provoquer une prise de conscience sur la souveraineté dans divers pans de l’économie française. « Maintenant, on n’est plus dans le déni », se réjouit Gilles Attaf. « On a une vraie résonnance. « Usine » n’est plus un gros mot : les gens on compris que cela crée des emplois, que cela permet de rester dans son territoire. »
Autant de thèmes que Gilles Attaf développera ce mercredi 25 février, à partir de 11 h 30 au stade Bonal. La participation au déjeuner est fixée à 69 euros. Les réservations se font en ligne ici.

Nos derniers articles

Laure Viellard, directrice de l'école supérieure des technologies et des affaires (Esta), à Belfort.

Laure Viellard : « Nous avons le diplôme universitaire en ligne de mire »

L’école supérieure des technologies et des affaires (Esta) clôture son module dédié à la souveraineté industrielle, ouvert aux étudiants, aux enseignants et aux entreprises. L’initiative est une vraie réussite. Il sera renouvelé en septembre. Avec, dans les tuyaux, une volonté de le certifier.
Sur la façade de l'ancien bâtiment de Nipson Technology, au Techn'hom à Belfort, ne reste que "Technology".

Belfort : Nipson, lointain descendant de Bull, a cessé ses activités

Jusqu’en 1991, Bull fabriquait des imprimantes à Belfort. Après l’arrêt de l’activité de l’entreprise française d’informatique, Nipson a repris la technologie. L’entreprise a définitivement cessé ses activités en novembre 2025.
Un gendarme effectuant un contrôle de vitesse

Haute-Saône : les violences familiales, la drogue et les accidents de la route en hausse

Le bilan 2025 de la délinquance et de la sécurité routière communiqué par la préfecture de Haute-Saône met en évidence les violences intrafamiliales, le trafic de stupéfiants et une forte augmentation des morts sur la route.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC