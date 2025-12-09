Gilbert Karpman, premier directeur de l’Université de technologie de Compiègne à Sévenans, est décédé

Gilbert Karpman a été directeur de l’antenne de l’université de technologie de Compiègne, à Sévenans (U.T.C.S.) de 1985 à 1990. L’UTCS allait devenir ensuite l’Ipsé (Institut Polytechnique de Sévenans), dont il a aussi été le directeur, de 1991 à 1994. L’Ipsé est enfin devenu, en 1999, l’UTBM que l’on connait aujourd’hui. Autant dire que Gilbert Karpman a porté sur les fonds baptismaux ce projet d’université technologique dans le nord Franche-Comté voulu par Jean-Pierre Chevènement. Au lancement de l’UTCS, le seul bâtiment existant était l’ancien château de Sévenans. Puis des préfabriqués ont été installés et Gilbert Karpman a porté le projet d’extension, avec notamment la tour penchée, fruit de l’imagination de l’architecte Roland Castro. Sa spécialité était la physique.

« Figure marquante de l’enseignement supérieur, Gilbert Karpman a profondément façonné le développement du site de Sevenans, écrit l’UTBM dans un communiqué – hommage diffusé sur les réseaux sociaux. Visionnaire discret et pédagogue engagé, il a accompagné des transformations majeures, renforcé les liens avec l’industrie et posé des bases solides pour ce qui deviendra, quelques années plus tard, l’UTBM. Son action, faite d’exigence, de rigueur et d’un profond sens du service public, a laissé une empreinte durable dans notre histoire et dans la mémoire de celles et ceux qui ont travaillé à ses côtés. L’UTBM adresse ses condoléances sincères à sa famille et à ses proches, et salue avec gratitude le parcours d’un homme qui a contribué à bâtir l’établissement que nous connaissons aujourd’hui. »

Il avait fait valoir ses droits à la retraire en 1996. Pierre Lamart, historien, a été recruté à l’UTCS alors que Gilbert Karpman en était le directeur. Il évoque un homme qui aimait le débat intellectuel, mais aussi un sportif qui pratiquait le squash et le tennis de table.

A sa famille et à ses proches ; Le Trois adresse ses sincères condoléances.