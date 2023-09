General Electric en tête des dépôts de brevet sur l’impression 3D

Dans cette “course mondiale à l’innovation”, les États-Unis occupent la première place, avec 39,8% de toutes les “familles” de brevets (une “famille” est un ensemble de brevets déposés auprès d’offices de plusieurs pays pour protéger une invention unique, NDLR) liées à l’impression 3D entre 2001 et 2020, talonnés par l’Europe avec 32,9 %. Suivent le Japon, la Chine et la Corée du Sud. En Europe, l’Allemagne domine nettement, avec 41% des demandes de brevets faites pour ce continent, et la France est deuxième avec 12 %.