Frank Vampouille, entrepreneur en construction

Dans toutes ses maisons, le groupe a « une âme forte », pour reprendre l’un des termes du président. « Nous allons là où il y a un besoin de savoir-faire complexe. » Cet esprit n’est pas nouveau. Il a toujours habité son père. Il se souvient d’un été où il est revenu de vacances avec le coffre chargé de winchs, un système de treuil que l’on trouve sur les voiliers. Johnny Vampouille avait repris le système pour déplacer les coffrages lorsqu’il coulait du béton.

C’est que ses clients ne manquent pas d’exigence : Enedis, avec des chantiers menés dans zones de haute tension ; Stellantis, client historique pour qui la TED s’est installée à Sochaux ; ou pour le pétrochimiste LAT Nitrogen, sur le port de Mulhouse (Haut-Rhin), pour qui il faut une habilitation spéciale. La TED va prochainement intervenir chez Arabelle Solutions, à Belfort, pour construire le futur massif d’un tour de turbines à vapeur. Un massif en béton de 2 000 m3. Vertigineux. On se souvient aussi de ces interventions, à Stellantis, avec un hélicoptère, pour livrer ou évacuer des éléments. Souvent, ses entreprises interviennent alors que le client travaille encore, à l’instar des usines Stellantis, ajoutant une touche de complexité. « Tous les projets où on a besoin de réfléchir, ça nous intéresse », sourit Frank Vampouille.

« L’entreprenariat n’est pas un long fleuve tranquille », convient Frank Vampouille, en regardant dans le rétro. « Et cela ne va pas s’améliorer », estime-t-il. Le monde est mouvant. Instable. « J’espère que nous avons acquis la robustesse et l’agilité nécessaire pour traverser cela. » Mais il n’échangerait son bleu de travail pour rien au monde. Il est à sa place. Là où il rêvait d’être, sans le savoir, quand il était jeune. L’esprit d’entreprendre est là, pour pérenniser cette histoire. Une histoire inscrite dans le pays de Montbéliard. Où il investit. Ou il s’investit. Le groupe V est actionnaire du FC Sochaux-Montbéliard depuis 2023. Sa filiale Gedimat est sponsor du club. Surtout, dès qu’il peut soutenir un club ou une association, il le fait ; ce sont souvent ses collaborateurs qui amènent les idées. Une manière d’incarner ce qu’il appelle « une gestion patrimoniale de l’entreprise ». C’est ce qu’il déploie depuis 10 ans.