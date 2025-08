Fort rebond de la production industrielle en juin (+3,8%) selon l’Insee

La production rebondit plus modérément dans les industries agro-alimentaires (+0,8% après -0,9%) et elle est quasi stable dans les « autres produits industriels » (métallurgie, chimie, pharmacie…) : +0,1% après -1,4%). Sur un an, la production augmente là encore nettement dans la fabrication de matériels de transport (+7,4%), observe l’Insee, mais elle recule dans toutes les autres grandes branches : dans les industries extractives, énergie, eau (-3,1%), la fabrication d’ »autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie…) », reculant de 0,9%, la cokéfaction et le raffinage (-6,8%), les industries agroalimentaires (-1,0%) et les biens d’équipement électriques, électroniques et informatiques (-0,5%).

La production baisse enfin de nouveau dans la construction : -0,4% sur le mois après -0,5% en mai. Sur un an, elle est inférieure de 4,2% au deuxième trimestre 2025 à son niveau du deuxième trimestre 2024.