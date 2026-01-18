Etupes : la Pépinière de Technoland, point d’entrée pour les créateurs d’entreprises

Ce vendredi 16 janvier 2026, Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération, a présenté ses vœux aux locataires, partenaires et acteurs du développement économique au Centre de vie et d’affaires, à Technoland.

L’occasion de communiquer quelques chiffres sur l’activité de ces structures d’accueil d’entreprises.

La Pépinière d’entreprises représente une surface totale de 5 400 m. Son taux d’occupation est de 70 % : elle accueille 25 entreprises, qui représentent 70 ETP (équivalents temps pleins). Outre les entreprises, elle accueille des structures d’accompagnement à la création d’entreprises comme BGE (Boutique de Gestion), Initiative Doubs Territoire de Belfort et l’ADIE.

Le Centre de vie et des affaires et l’Hôtel d’entreprise se veulent des solutions immobilières complémentaires à la Pépinière.

Le Centre de vie et des affaires (CVA) dispose de 745 m² de salles de réunion et de bureaux en location. Son taux d’occupation est de 78 % : il accueille 7 entreprises, pour 23 ETP.

L’Hôtel d’entreprises dispose de deux sites de 3 700 m² chacun et est occupé à 82 % Il accueille 14 entreprises, pour un effectif d’environ 80 ETP.

Soit un total de 173 ETP.