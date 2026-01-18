Etupes : la Pépinière de Technoland, point d’entrée pour les créateurs d’entreprises

Le Centre de vie et d'affaires de Technoland.
Le Centre de vie et d'affaires de Technoland. | © Le Trois P.-Y.R.
En bref

La Pépinière d’entreprises, le Centre de vie et d’affaires et l’Hôtel d’entreprises installés à Technoland affichent des taux d’occupation de plus de 70 % chacun.

Ce vendredi 16 janvier 2026, Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération, a présenté ses vœux aux locataires, partenaires et acteurs du développement économique au Centre de vie et d’affaires, à Technoland.
L’occasion de communiquer quelques chiffres sur l’activité de ces structures d’accueil d’entreprises.
La Pépinière d’entreprises représente une surface totale de 5 400 m. Son taux d’occupation est de 70 % : elle accueille 25 entreprises, qui représentent 70 ETP (équivalents temps pleins). Outre les entreprises, elle accueille des structures d’accompagnement à la création d’entreprises comme BGE (Boutique de Gestion), Initiative Doubs Territoire de Belfort et l’ADIE.
Le Centre de vie et des affaires et l’Hôtel d’entreprise se veulent des solutions immobilières complémentaires à la Pépinière.
Le Centre de vie et des affaires (CVA) dispose de 745 m² de salles de réunion et de bureaux en location. Son taux d’occupation est de 78 % : il accueille 7 entreprises, pour 23 ETP.
L’Hôtel d’entreprises dispose de deux sites de 3 700 m² chacun et est occupé à 82 % Il accueille 14 entreprises, pour un effectif d’environ 80 ETP.
Soit un total de 173 ETP.

,
Hydrogène. Le nord Franche-Comté structure actuellement une filière autour de cette technologie.

L’avion à hydrogène, c’est « pour le XXIIe siècle », selon le patron de Safran

Le dirigeant de Safran estime que des milliards d’euros d’investissements sont nécessaires pour stocker dans les aéroports l’hydrogène liquide qui serait nécessaire pour une flotte aérienne mondiale à hydrogène.
Un appartement témoin de la nouvelle résidence seniors de Belfort.

La résidence seniors Oh Activ de Belfort ouvre ses portes

Ce vendredi 15 janvier, est l’ouverture officielle de la résidence service seniors Oh Active de Belfort. Installé rue des Capucins, cet établissement permet aux personnes âgées une alternative à la maison de retraite.
,
Christophe Grudler devant la mairie de Belfort.

Christophe Grudler se présente sans étiquette aux municipales de Belfort

Après huit semaines de consultations dans les quartiers de Belfort, Christophe Grudler, député européen Modem et conseiller municipal, annonce sa candidature aux élections municipales de Belfort. Il a fait l’annonce ce vendredi 16 janvier à plus de deux mois du scrutin.

