Étupes : EIMI réalise deux nouvelles acquisitions d’entreprise

Au cours de l’hiver 2025-2026, le groupe EIMI, spécialisé dans l’efficacité énergétique et basé à Étupes, a enregistré deux nouvelles acquisitions.

La première est l’entreprise Pouchain. Elle a été créée il y a plus de 130 ans et « est reconnue pour son expertise en maintenance et ingénierie des réseaux électriques, en automatismes industriels et en solutions d’efficacité énergétique, au service de clients industriels et tertiaires », replace EIMI sur ses réseau sociaux. L’entreprise, qui compte 230 collaborateurs et rayonne particulièrement dans le Nord de la France, dispose de cinq implantations : le siège est à Nieppe au nord de Lille ; Douai ; Valenciennes ; Vitry-le-François ; et Toulon.

Avec cette acquisition, EIMI recherche une « complémentarité des expertises en génie électrique, génie climatique et automatismes », élargit ses « offres de services à destination [des] clients » et renforce son ancrage dans le Nord. Cela permet aussi de déployer des « solutions innovantes en matière de performance et de pilotage énergétique ». Depuis 2015, EIMI s’appuie, par exemple, sur un outil développé en interne de performances énergétiques : EIMI Perf. Dans le Nord de la France, EIMI a aussi participé au chantier de l’usine de batteries ACC.

L’autre acquisition est dans la partie sud de la France. Plus exactement dans les Alpes. EIMI a acquis Rosaz, implantée à Saint-Pierre-d’Albigny et à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie). La société « réalise et exploite des installations électriques et photovoltaïques » en région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement en Savoie et Haute-Savoie. La société compte 56 salariés. « Cette acquisition renforce la présence du Groupe EIMI sur le Sillon Alpin, en développant de nouvelles synergies industrielles et commerciales en plaine comme en montagne, et en proposant encore plus de solutions à nos clients », justifie le groupe sur les réseaux sociaux.