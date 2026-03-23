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Étupes : EIMI réalise deux nouvelles acquisitions d’entreprise

L'entreprise EIMI, née en 1979, est notamment spécialisée en génie électrique.
L'entreprise EIMI, née en 1979, est notamment spécialisée en génie électrique. | ©EIMI

Le groupe EIMI s’est renforcé en acquérant deux nouvelles sociétés. Rosaz Energies est implantée dans la région alpine et Pouchain rayonne particulièrement dans le Nord. EIMI l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, le groupe familial fondé en 1979 compte 1 450 collaborateurs.

Au cours de l’hiver 2025-2026, le groupe EIMI, spécialisé dans l’efficacité énergétique et basé à Étupes, a enregistré deux nouvelles acquisitions.

La première est l’entreprise Pouchain. Elle a été créée il y a plus de 130 ans et « est reconnue pour son expertise en maintenance et ingénierie des réseaux électriques, en automatismes industriels et en solutions d’efficacité énergétique, au service de clients industriels et tertiaires », replace EIMI sur ses réseau sociaux. L’entreprise, qui compte 230 collaborateurs et rayonne particulièrement dans le Nord de la France, dispose de cinq implantations : le siège est à Nieppe au nord de Lille ; Douai ; Valenciennes ; Vitry-le-François ; et Toulon.

Avec cette acquisition, EIMI recherche une « complémentarité des expertises en génie électrique, génie climatique et automatismes », élargit ses « offres de services à destination [des] clients » et renforce son ancrage dans le Nord. Cela permet aussi de déployer des « solutions innovantes en matière de performance et de pilotage énergétique ». Depuis 2015, EIMI s’appuie, par exemple, sur un outil développé en interne de performances énergétiques : EIMI Perf. Dans le Nord de la France, EIMI a aussi participé au chantier de l’usine de batteries ACC.

L’autre acquisition est dans la partie sud de la France. Plus exactement dans les Alpes. EIMI a acquis Rosaz, implantée à Saint-Pierre-d’Albigny et à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie). La société « réalise et exploite des installations électriques et photovoltaïques » en région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement en Savoie et Haute-Savoie. La société compte 56 salariés. « Cette acquisition renforce la présence du Groupe EIMI sur le Sillon Alpin, en développant de nouvelles synergies industrielles et commerciales en plaine comme en montagne, et en proposant encore plus de solutions à nos clients », justifie le groupe sur les réseaux sociaux.

EIMI veut proposer des solutions plus performantes et moins énergivores

Ces deux acquisitions répondent à une ambition, assure EIMI : « Proposer à nos clients industriels, tertiaires et collectivités des solutions toujours plus performantes, moins énergivores et respectueuses de l’environnement. » 

EIMI, créée en 1979 par Bartolino Nardis, le père de l’actuel dirigeant Sandro, compte aujourd’hui 1 450 collaborateurs, répartis dans 37 implantations, au nord d’un axe Rennes-Grenoble. Si l’entreprise s’est initialement lancée comme installateur, elle a rapidement développé des compétences en maintenance. Elle a aussi débuté par le génie climatique. Puis s’est ajouté le génie électrique.

Les solutions d’EIMI sont multiples : systèmes de récupération de chaleur fatale ; chaufferies biomasse alimentées par du bois issu de forêts locales ; pompes à chaleur sur géothermie ou aérothermie ; cogénération ; électrification… EIMI propose aussi l’installation de centrales photovoltaïques, en ombrières (parking) ou en toitures, permettant de répondre à la réglementation, notamment dans le cadre du décret tertiaire. 

Sandro Nardis est, par ailleurs, président du conseil de surveillance du FC Sochaux-Montbéliard ; le groupe est aussi partenaire maillot du Club et EIMI s’affiche sur le torse des joueurs, avec Peugeot jusqu’à la fin de saison (lire notre article).

En 2025, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 320 millions d’euros.

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