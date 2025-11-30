En Bourgogne, la résurrection des friches Kodak érigé en modèle de réindustrialisation

Sur les quelque 110 hectares repris à Kodak par le Grand Chalon, il n’en reste plus que 15 disponibles. Ils ne devraient pas le rester longtemps, glisse Mme Granier: « on a 3–4 touches », dit-elle sans plus de détails. Jeudi, c’était au tour de l’espagnol Vicky Foods (viennoiseries) d’inaugurer une nouvelle unité de 20 000 m² et de 600 salariés à terme. Cet investissement de 100 millions d’euros a été concrétisé en présence du ministre délégué à l’Industrie Sébastien Martin, ancien président du Grand Chalon et député LR de la région.

SaôneOr, considéré comme son bébé, lui a permis de se faire le héraut d’une réindustrialisation dans les territoires ruraux et probablement de décrocher un poste ministériel. Il ne s’agit pas du seul site « clé en mains » en France, « mais le package, ici, cumule tous les accompagnements », explique Olivier Roger, qui gère la construction des 40 000 m² de la nouvelle usine du leader français de pompes à chaleur, Atlantic. Le groupe vendéen y relocalise sa production jusqu’alors effectuée en Asie, un investissement de 140 millions d’euros qui sera inauguré au deuxième semestre 2026. « Chalon va vraiment de A à Z », renchérit Clarisse Maillet, d’Aérométal. « Non seulement le foncier est préparé et les études faites, mais, en plus, ils accompagnent les chefs d’entreprise et aussi les collaborateurs, avec la recherche de logements et des écoles », souligne-t-elle. « Oui, on peut faire figure d’exemple », assure celle qui est également la vice-présidente industrie à la Confédération des Petites et moyennes entreprises (CPME). « On vient me voir pour demander des conseils sur ce que fait Chalon », dit-elle.