Emmanuel Viellard : « D’un côté, on veut investir, mais de l’autre on nous impose »

Le coût de l’énergie se stabilise, même si elle reste chère, « entre 120 et 140 euros le mégawatt », replace-t-il, resituant aussi la flambée de l’année dernière, surtout créée par un vent de panique qui a affolé les marchés analyse-t-il. « Nous sommes plus calmes et mesurés, admet Emmanuel Viellard. Nous avons fait des économies, nous nous adaptons vite. » Il estime la baisse de consommation entre 7 et 10 % sur le dernier hiver. Il regrette surtout que l’on ne prenne pas plus en compte « le modèle nucléaire français », pointant du doigt une énergie allemande fortement produite à partir de centrales à charbon. « Notre modèle français doit être mieux reconnu en Europe, pour protéger les industriels français », encourage Emmanuel Viellard. « Nous avons encore des points d’économie à aller chercher, valide le dirigeant, mais la phase suivante va nécessiter de gros investissements ». Tout comme la décarbonation des moyens de production. Et pour investir, image-t-il, il faut des “marges de manœuvre ».