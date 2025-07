EDF: le bénéfice semestriel chute de 22% à 5,47 milliards

Sa feuille de route prévoit en outre « un programme d’un milliard et demi d’euros par an d’économie sur les frais généraux d’ici 2030 et puis une approche sélective des investissements à l’international », a-t-il souligné lors d’un appel avec des journalistes. « Il n’est pas interdit d’imaginer des respirations de portefeuille d’actifs », a déclaré Bernard Fontana, en réaction aux rumeurs de cessions d’actifs renouvelables dans l’éolien et le solaire, notamment aux Etats-Unis et au Brésil. « C’est une palette de mesures qui est à notre disposition quand nous voulons continuer à progresser sur notre cash-flow opérationnel (trésorerie, NDLR) », a-t-il indiqué, ajoutant que le groupe verrait « ce qui sera nécessaire ou pas d’activer le moment venu ».