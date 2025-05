Comment décarbonner l’industrie ? Un nouveau hors-série édité par Le Trois

Dans le nord Franche-Comté, près d’un quart de la population active travaille dans l’industrie. Si la décarbonation est un enjeu-clé pour limiter les effets du réchauffement climatique, décarboner l’industrie est tout aussi vital pour le nord Franche-Comté, marqué par la désindustrialisation. L’industrie est sa richesse, son histoire, son patrimoine. Décarboner fait partie de la solution pour sauver l’industrie, voire réindustrialiser le nord Franche-Comté. Mais aussi pour pérenniser des unités de production de plus en plus soumises aux soubresauts géopolitiques, et leurs conséquences sur l’approvisionnement et les prix d’achat de matières premières. Les nombreux analystes sollicités pour ce nouveau magazine sont convaincus de l’opportunité que représente cette première démarche, plus vertueuse.

Notre nouveau magazine présente des initiatives d’industriels locaux, qui se sont engagés dans cette démarché. Ils témoignent et donnent leurs conseils, issus de leur expérience. L’aventure est difficile, notamment pour garantir l’équilibre économique. Elle est longue. Mais aussi stimulante, assurent-ils.