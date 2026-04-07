CGT : un rassemblement face à la crise de la filière automobile

« On veut interpeller les salariés, les citoyens et les politiques, puisque s’il n’y a plus d’automobiles dans la région, tout ce qui est autour va partir avec », fait savoir Sélim Boubekeur, secrétaire adjoint de l’Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie (USTM). Entre distributions de tracts et mises en place de grèves, la CGT multiplie les actions pour alerter sur la situation critique de la filière automobile. Le rendez-vous est donné le 23 avril à 11h, porte de Montbéliard. Un mot d’ordre rassemble le syndicat : les conséquences de la crise sur les sous-traitants du territoire.

Chiffres en tête, Tarek Zarhdad, délégué syndical central CGT du constructeur automobile Forvia (lire notre article), rappelle les données : en 2019, le site Stellantis de Sochaux produisait 515 000 véhicules. Aujourd’hui ce chiffre avoisine les 230 000 et doit atteindre les 200 000 en 2028. Une baisse de la production de véhicules qui a des conséquences directes sur les sous-traitants de la filière.