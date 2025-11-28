Ces entreprises du nord Franche-Comté disent non au Black Friday

Les affiches « Black Friday – 50 % » se sont fait une place dans les vitrines des magasins. Dans les centres-villes, depuis mi-novembre et jusqu’au 28 novembre, chaque boutique propose ses offres remises. Vêtements, électroménagers, multimédias, tout types d’articles sont soldés. L’occasion pour certains de se laisser tenter ou d’anticiper leurs cadeaux de Noël. Pourtant, certaines entreprises du nord Franche-Comté contrent le mouvement et ne suivent pas ces soldes venus tout droit des États-Unis.

Cette démarche « s’appelle le Green Friday », explique Mathilde Regnaud, militante pour le collectif En Commun pour Belfort, ancienne tête de liste aux élections municipales en 2020 et ancienne élue d’opposition au conseil municipal de Belfort. Créée en 2017, cette initiative de Altermundi & Envie est une réponse directe au Black Friday. Elle promeut une consommation responsable. « Le Black Friday, c’est un mouvement qui pousse à la consommation », ajoute cette historienne de formation. Avec des remises importantes, la tentation d’achat est élevée notamment sur les vêtements.

Le ministère de la transition écologie et l’Ademe le rappellent, entre la fabrication et le transport, les vêtements peuvent avoir une empreinte carbone importante. À l’échelle européenne, ce secteur génère 5,6 millions de tonnes de CO2 chaque année.

Voici un tour d’horizon non exhaustif des entreprises du nord Franche-Comté disant non au Black Friday.