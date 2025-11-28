Ces entreprises du nord Franche-Comté disent non au Black Friday

Les affiches « Black Friday – 50 % » se sont fait une place dans les vitrines des magasins. Dans les centres-villes, depuis mi-novembre et jusqu’au 28 novembre, chaque boutique propose ses offres remises. Vêtements, électroménagers, multimédias, tout types d’articles sont soldés. L’occasion pour certains de se laisser tenter ou d’anticiper leurs cadeaux de Noël. Pourtant, certaines entreprises du nord Franche-Comté contrent le mouvement et ne suivent pas ces soldes venus tout droit des États-Unis.
Cette démarche « s’appelle le Green Friday », explique Mathilde Regnaud, militante pour le collectif En Commun pour Belfort, ancienne tête de liste aux élections municipales en 2020 et ancienne élue d’opposition au conseil municipal de Belfort. Créée en 2017, cette initiative de Altermundi & Envie est une réponse directe au Black Friday. Elle promeut une consommation responsable. « Le Black Friday, c’est un mouvement qui pousse à la consommation », ajoute cette historienne de formation. Avec des remises importantes, la tentation d’achat est élevée notamment sur les vêtements.
Le ministère de la transition écologie et l’Ademe le rappellent, entre la fabrication et le transport, les vêtements peuvent avoir une empreinte carbone importante. À l’échelle européenne, ce secteur génère 5,6 millions de tonnes de CO2 chaque année.
Voici un tour d’horizon non exhaustif des entreprises du nord Franche-Comté disant non au Black Friday.
L’Entreprise Delavelle
Installée à Saulnot en Haute-Saône, l’Entreprise Delavelle fait partie de ces entreprises ne souhaitant pas participer au Black Friday. La société créée par l’ébéniste Hugo Delavelle est spécialisée dans le mobilier éco-responsable, 100 % made in France et design. La principale raison de la non-participation de l’entreprise est purement économique. « Financièrement, on ne peut pas générer des remises aussi importantes que ce qu’on peut voir en ligne », explique Hugo Delavelle, le chef d’entreprise. Il l’assure, mettre sur le marché des produits de bonne qualité et accessibles au plus grand nombre « c’est déjà un combat ».
Alors, proposer du mobilier avec des remises allant jusqu’à – 50 %, cela leur demanderait de travailler à perte. De plus, comme Hugo Delavelle le précise, depuis 2020, les marges de l’entreprise ont rétréci. L’entreprise subit l’augmentation des coûts de production liés à l’énergie, les matières premières ou encore la masse salariale.
Dans un contexte où le marché ne se porte pas au mieux, Hugo Delavelle l’assure, la solution de facilité serait de participer au Black Friday et de proposer d’importantes remises : « C’est sans doute entre guillemets le bouton le plus facile d’accès. » Pourtant, l’Entreprise Delavelle souhaite plutôt « développer l’outil de production et développer de nouveaux produits ».
L’ébéniste préfère travailler un prix juste toute l’année. Les seuls moments où les clients peuvent trouver des promotions, c’est lors d’événements spéciaux. « On en a fait pour les 15 ans de l’atelier », cite Hugo Delavelle à titre d’exemple.
La Librairie du Chat Borgne
La Librairie du Chat Borgne de Belfort ne participe pas, elle non plus, au Black Friday. Caroline, libraire, explique : « Dans le monde du livre, c’est compliqué de faire des soldes puisqu’ils sont très encadrés. Les remises ne peuvent pas dépasser un certain prix. » Elle ajoute que les libraires faisant les Black Friday sont majoritairement des grandes plateformes comme Amazon.
« Ici, on fait un Black Friday différent. Les clients peuvent se faire plaisir avec des livres de seconde main par exemple », indique-t-elle. Si certaines personnes souhaitent se procurer des livres à petits prix, la Librairie du Chat Borgne propose cette solution. De plus, a contrario des plateformes en ligne, les libraires du Chat Borgne privilégient le contact humain. « On peut donner des conseils, des attentions, des emballages cadeaux », développe Caroline. Elle explique avoir déjà proposé à ses clients de faire le Black Friday. Mais le résultat n’étant pas concluant, le Black Friday ne s’est toujours pas fait une place dans les étales de la librairie.
Le fabricant Cristel
Pour Cristel, fabricant d’articles de cuisson et d’ustensiles de cuisine, installé à Fesches-le-Châtel, pas de Black Friday, mais un Durable Friday. « On a une stratégie de fabricant français. On est contre la surconsommation », indique Damien Dodane, directeur général adjoint chez Cristel. Avec des produits garantis à vie, l’objectif est de produire le moins de déchets. Une initiative ne datant pas de cette année puisque comme Damien Dodane le rappelle, « cela fait au moins trois, quatre ans ».
Sur le site internet de l’entreprise, les clients ne retrouveront pas de remises. « On a décidé de plutôt favoriser un marché responsable », développe le directeur général adjoint. La raison est claire : le fabricant souhaite soutenir les commerces de proximité, dont ceux qui revendent leurs produits. Ainsi, les offres de remises sont à retrouver exclusivement au sein des magasins revendeurs.
De plus, l’entreprise Cristel s’engage à reverser 10 % du chiffre d’affaires réalisé sur leur site internet le vendredi 28 novembre à l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP). Créée en 2015, cette association lutte pour des produits durables et réparables. Une opération renouvelée tous les ans.