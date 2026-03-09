Bourgogne : les enchères des vins des Hospices de Nuits s’envolent

  • 2 minutes
  • Modifié le 9 mars à 20:46
La 65e vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges a engrangé dimanche plus de 1,5 million d'euros. | illustration Pixabay - Succo

Le total des recettes des enchères des Hospices de Nuit a atteint 1,526 million d'euros, en hausse de 91,7 % par rapport à 2025.

(AFP)

La 65e vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges (Côte d’Or), petite sœur des prestigieuses enchères des Hospices de Beaune, a engrangé dimanche plus de 1,5 million d’euros, un bond de plus de 90 % par rapport à l’an dernier, ont indiqué les organisateurs.

Le total des recettes a atteint 1,526 million d’euros, en hausse de 91,7 % par rapport à l’an dernier (856 950 euros). Cette année-là avait été marquée par un nombre très faible de lots en raison des aléas climatiques. Les recettes engrangées ce dimanche restent cependant toujours loin du record de 2023 (3,6 millions d’euros).

Organisée pour la deuxième fois par iDealwine, leader mondial des enchères en ligne de vin, la vente était parrainée par le navigateur Louis Burton. La pièce de charité, fût traditionnellement réservé à une œuvre caritative autre que les Hospices, a quant à elle été vendue, hors enchères, 59 500 euros au profit de l’association Ani’nomade, pionnière dans le domaine de la médiation animale.

« Dans un contexte d’une instabilité inédite, ce résultat confirme la bonne tenue des prix face à un volume légèrement plus généreux, reflétant la grande qualité du millésime », a estimé Cyrille Jomand, commissaire-priseur de la vente et PDG d’iDealwine, cité dans un communiqué.

« Nous sommes satisfaits du résultat étant donné la récolte relativement faible cette année », a commenté Guillaume Koch, directeur des Hospices de Beaune, qui détiennent également ceux de Nuits.

Les enchères des Hospices de Beaune avaient en novembre cumulé des recettes totales de 18,384 millions d’euros (hors frais), troisième meilleur résultat de l’histoire des enchères.

