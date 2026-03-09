Bourgogne : les enchères des vins des Hospices de Nuits s’envolent

La 65e vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges (Côte d’Or), petite sœur des prestigieuses enchères des Hospices de Beaune, a engrangé dimanche plus de 1,5 million d’euros, un bond de plus de 90 % par rapport à l’an dernier, ont indiqué les organisateurs.

Le total des recettes a atteint 1,526 million d’euros, en hausse de 91,7 % par rapport à l’an dernier (856 950 euros). Cette année-là avait été marquée par un nombre très faible de lots en raison des aléas climatiques. Les recettes engrangées ce dimanche restent cependant toujours loin du record de 2023 (3,6 millions d’euros).

Organisée pour la deuxième fois par iDealwine, leader mondial des enchères en ligne de vin, la vente était parrainée par le navigateur Louis Burton. La pièce de charité, fût traditionnellement réservé à une œuvre caritative autre que les Hospices, a quant à elle été vendue, hors enchères, 59 500 euros au profit de l’association Ani’nomade, pionnière dans le domaine de la médiation animale.