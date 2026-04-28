Bourgogne-Franche-Comté : le chômage baisse au premier trimestre

Le taux de chômage (demandeurs d’emploi de catégorie A) a baissé de 1,7 % pendant le premier trimestre 2026 en Bourgogne-Franche-Comté, et de 4,3 % en un an, selon les chiffres publiés ce mardi 28 avril par France Travail et la Dares.

Dans le Territoire de Belfort , la baisse est de 2,2 % au premier trimestre, et de 4,7 % en un an (7790 demandeurs d’emploi de catégorie A au premier trimestre).

, la baisse est de 2,2 % au premier trimestre, et de 4,7 % en un an (7790 demandeurs d’emploi de catégorie A au premier trimestre). Dans le Doubs , la baisse est de 0,7 % au premier trimestre et de 4,1 % en un an (25 850 demandeurs d’emploi de catégorie A).

, la baisse est de 0,7 % au premier trimestre et de 4,1 % en un an (25 850 demandeurs d’emploi de catégorie A). En Haute-Saône, les chiffres sont aussi orientés à la baisse : – 2,7 au premier trimestre 2026 et – 5,3 en un an (9240 demandeurs d’emplois de catégorie A).



Si l’on prend en compte les catégories A, B et C, la Bourgogne – Franche-Comté comprend 208 450 demandeurs d’emploi au premier trimestre, soit une baisse de 0,6 % au premier trimestre et de 1,2 % en un an.

Territoire de Belfort : – 0,6 % au premier trimestre (12 210 demandeurs d’emploi de catégories A, B et C recensés au premier trimestre) ; – 0,2 % en un an

: – 0,6 % au premier trimestre (12 210 demandeurs d’emploi de catégories A, B et C recensés au premier trimestre) ; – 0,2 % en un an Doubs : 43 580 demandeurs d’emploi de catégories A, B et C recensés au premier trimestre, soit une baisse de 0,5 % au premier trimestre et de 1,1 % en un an

: 43 580 demandeurs d’emploi de catégories A, B et C recensés au premier trimestre, soit une baisse de 0,5 % au premier trimestre et de 1,1 % en un an Haute-Saône : 41 870 demandeurs d’emploi de catégories A, B et C recensés au premier trimestre, soit une baisse de 1,6 % au premier trimestre et de 2,5 % en un an.

Pour mémoire :

Demandeurs d’emploi en catégorie A : inscrits tenus de rechercher un emploi, sans emploi

Demandeurs d’emploi en catégorie B : inscrits tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité réduite courte (78 heures ou moins sur un mois)

Demandeurs d’emploi en catégorie C : inscrits tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures sur un mois)

Le document complet de France Travail et de la Dares ci desous.