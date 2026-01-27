Belfort : Yannick Wagner, nouveau président de l’ordre régional des commissaires de justice

On les appelait auparavant les huissiers de justice. Maintenant, ce sont les commissaires de justice : la profession d’huissier de justice est en train de fusionner avec celle de commissaire-priseur. La réforme lancée en 2022 deviendra totalement effective le 30 juin 2026. A cette date, ceux qui n’auront pas suivi durant la période de transition une « formation passerelle » pour obtenir la qualification de « commissaire de justice » perdront leur agrément.

Les actuels huissiers de justice et commissaires-priseurs garderont sans doute leur cœur d’activité actuelle, mais les nouveaux formés (Master 2 en droit suivi d’un concours d’années et de deux à trois ans de formation en alternance, selon que l’étudiant a ou non une formation en histoire de l’art) exerceront les deux métiers.

Les commissaires de justice relèvent d’un ordre régional du ressort de la cour d’appel, couvrant l’ancienne région de Franche-Comté. Le Belfortain Yannick Wagner, âgé de 38 ans, en est le président depuis le 1er janvier 2026. Il a prêté serment en octobre 2013. La Franche-Comté compte 63 commissaires de justice (titulaires ou salariés). L’ordre a pour mission de représenter la profession à travers la Franche-Comté, de protéger la profession, d’être un relai auprès des institutions de la juridiction (tribunaux, préfectures, administrations), et de gérer un premier niveau de discipline.