PUB

Belfort : un enseignant de l’UTBM crée un jeu pour apprendre à innover

Laurent Cachalou, créateur de la Fresque de l'innovation, au Crunch Lab à Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.
Laurent Cachalou, créateur de la Fresque de l'innovation, au Crunch Lab à Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.
Entretien

Laurent Cachalou, enseignant chercheur au sein de l’université de Belfort-Montbéliard, s’est inspiré de la démarche de la Fresque du climat pour créer une Fresque de l’innovation.

L’innovation, c’est son dada. Pour autant, le jeu inventé par Laurent Cachalou n’a rien à voir avec un jeu de petits chevaux. Il s’agit d’un jeu pédagogique de cinquante cartes qui permet d’animer un atelier ludique sur le thème de l’innovation, afin de mieux appréhender ce que recouvre ce terme et les implications qu’il peut avoir en entreprise. « En entreprise, tout le monde a sa définition de l’innovation », constate Laurent Cachalou. Le jeu va favoriser les échanges pour harmoniser ces définitions et parvenir à une définition partagée. Il va aussi permettre de réfléchir à un process d’innovation, à comprendre que l’innovation ne porte pas que sur les technologies, mais aussi sur le management, l’organisation des entreprises, la RSE (responsabilité sociale et environnementale des entreprises), et bien d’autres sujets encore.

Ainsi, cinq grands thèmes sont abordés au cours de l’atelier, qui dure trois heures : Pourquoi innover ? Sur quoi innover ? Comment innover ? Comment valider l’innovation ? Comment favoriser une culture de l’innovation ? La démarche, selon Laurent Cachalou, permet d’acculturer des équipes à l’innovation, de favoriser une dynamique d’innovation, de mettre en place une culture de l’innovation et des process. Et ceci quelle que soit le niveau hiérarchique des participants ou leur expérience antérieure dans l’innovation : le jeu permet de dépasser les enjeux des egos.

500 personnes déjà formées

Le jeu a été créé en 2022, testé en 2023 et a commencé à être déployé en 2024. « Le terreau qui a favorisé la création de la Fresque de l’innovation, c’est l’UTBM, insiste Laurent Cachalou. Je l’ai testé auprès de collègues, il a été présenté devant des entreprises au Crunch Time ». En effet, il est enseignant chercheur en conception innovante à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) et en charge des partenariats entre le Crunch Lab et les partenaires industriels de l’UTBM.

Après ses études à l’ENI Belfort (école nationale d’ingénieurs, qui a fusionné avec l’UTBM), il a travaillé quinze ans chez Décathlon, comme développeur produits, puis chez Somfy (équipements domotiques pour la maison). Il a également créé une structure de conseil en innovation, à travers laquelle il diffuse sa Fresque de l’innovation. Il est également animateur de la Fresque du climat (démarche qui lui a donné l’idée de créer la Fresque de l’innovation).

Les premiers à avoir bénéficié de cet outil pédagogique sont les étudiants de l’UTBM auprès de qui il intervient. Il a également animé des ateliers de Fresque de l’innovation chez GE, Décathlon, Eiffage, la Macif, Parco (start up belfortaine), la Vallée de l’Energie (cluster de l’énergie). Il a ainsi animé une soixantaine de Fresques de l’innovation, auprès de 80 organisations, soit environ 500 personnes. Il a aussi formé 26 personnes à l’animation de cet atelier-jeu.

Avoir des histoires d’innovation à raconter

Pour devenir animateur de la Fresque de l’innovation, il est préférable d’avoir déjà une expérience dans l’innovation ou une bonne culture de l’innovation, pour appuyer l’animation de l’atelier sur des histoires d’innovations. Par exemple, Laurent Cachalou évoque la création de la tente Décathlon (il était chef de projet lors de sa création), ou la création des capsules Nespresso, du post-il, de la lampe électrique : « Cela permet une mise en relief des postures d’innovateurs et de faire entrer la fresque dans le réel », explique-t-il.


Si la marque « Fresque de l’innovation » a été déposée par Laurent Cachalou (en français et en anglais), des variantes ont été créées par d’autres (que l’on peut retrouver sur le site Freskr, annuaire en ligne des fresques et ateliers). Son ambition est de poursuivre la diffusion de sa fresque : « en mode open source » pour le milieu académique, avec l’espoir de diffuser une culture de l’innovation, et en version payante pour les entreprises (le coût d’un atelier de trois heures est de 1000 € HT).

Il aimerait aussi former de « super animateurs », dont la vocation serait de former à leur tour des animateurs. Et puis, « peut-être que ma fresque sera dépassée dans cinq ans », envisage Laurent Cachalou. Alors pourquoi pas imaginer une version numérique, des ateliers à distance. Bref, pourquoi ne pas… innover pédagogiquement autour de l’idée première ?

Nos derniers articles

Le Chikungunya se transmet par les moustiques tigres.

10 cas de chikungunya recensés près de Dijon

Depuis la confirmation d’un premier cas autochtone, en août, de Chikungunya à Dijon, neuf autre ont été recensés dans le même périmètre, informe l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
,
Le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, Alexandre Pierre.

FC Sochaux : Alexandre Pierre out plusieurs semaines après sa blessure à Villefranche

Le gardien Alexandre Pierre soufre d’une entorse à deux doigts indique le FC Sochaux-Montbéliard. Blessure contractée sur l’ouverture du score de Villefranche, vendredi. Situation qui va relancer les vives interrogations au sujet de la viabilité de ce but.
Maison avec une fissure. | ©Markus Distelrath de Pixabay

Sécheresse : Belfort ouvre un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle

La municipalité de Belfort ouvre un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle, à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2025. Elle invite les Belfortains à se signaler si des fissures sont apparues sur leur habitation.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC