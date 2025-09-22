Belfort : un enseignant de l’UTBM crée un jeu pour apprendre à innover

L’innovation, c’est son dada. Pour autant, le jeu inventé par Laurent Cachalou n’a rien à voir avec un jeu de petits chevaux. Il s’agit d’un jeu pédagogique de cinquante cartes qui permet d’animer un atelier ludique sur le thème de l’innovation, afin de mieux appréhender ce que recouvre ce terme et les implications qu’il peut avoir en entreprise. « En entreprise, tout le monde a sa définition de l’innovation », constate Laurent Cachalou. Le jeu va favoriser les échanges pour harmoniser ces définitions et parvenir à une définition partagée. Il va aussi permettre de réfléchir à un process d’innovation, à comprendre que l’innovation ne porte pas que sur les technologies, mais aussi sur le management, l’organisation des entreprises, la RSE (responsabilité sociale et environnementale des entreprises), et bien d’autres sujets encore.

Ainsi, cinq grands thèmes sont abordés au cours de l’atelier, qui dure trois heures : Pourquoi innover ? Sur quoi innover ? Comment innover ? Comment valider l’innovation ? Comment favoriser une culture de l’innovation ? La démarche, selon Laurent Cachalou, permet d’acculturer des équipes à l’innovation, de favoriser une dynamique d’innovation, de mettre en place une culture de l’innovation et des process. Et ceci quelle que soit le niveau hiérarchique des participants ou leur expérience antérieure dans l’innovation : le jeu permet de dépasser les enjeux des egos.