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Belfort : trois infos à savoir sur la braderie du centre-ville

La scène nationale du Granit, à Belfort.
Cette année, la braderie de Belfort s'étendra pour la première fois à côté du théâtre, le long de la Savoureuse. | archives © Le Trois – Thibault Quartier

La 22e braderie du centre-ville de Belfort se déroulera les vendredi 12 et samedi 13 juin. Cette année, elle s’étend à côté du Théâtre, le long de la Savoureuse.

150 exposants le samedi

La braderie du centre-ville de Belfort se déroule pendant deux jours, mais avec des modalités différentes. Le vendredi 12 juin est dédié aux commerçants belfortains. De 14 h à 19 h, plus de 40 boutiques belfortaines lanceront les festivités, avec des stands devant leurs commerces pour proposer des ventes à « prix braderie », le plus souvent les collections de l’année précédente, parfois d’autres produits.

Le samedi 13 juin de 9 h à 19 h, ils seront rejoints par les commerçants non sédentaires, Ainsi, près de 150 exposants au total (sédentaires et non-sédentaires) prendront possession des rues du centre-ville pour une journée complète de shopping et de déballage. Aux commerces locaux s’ajouteront des stands d’habillement, d’alimentation, de confiserie, d’ustensiles de cuisine, de parfums, etc.

Selon Gautier Le Voillemin, nouvel adjoint au maire en charge du commerce, certains commerçants non sédentaires sont fidèles à la braderie de Belfort depuis sa première édition.

Un périmètre agrandit

Pour cette 22e édition, le périmètre de la braderie s’agrandit : une extension est prévue sur le côté du théâtre Grrranit, le long de la Savoureuse. Outre ce nouvel espace, elle se tiendra du boulevard Sadi-Carnot au faubourg des Ancêtres, en passant par la place Corbis, le faubourg de France, et les rues Pierre-Proudhon et Jules-Vallès.

Un espace dédié aux enfants, avec un manège et une structure gonflable, sera installé juste en face de la passerelle des Arts.

Pour y aller

Pour se rendre la mairie de Belfort indique que « l’accès au centre-ville est facilité grâce au réseau de bus Optymo ». Pour ceux qui préfèrent la voiture, « de nombreux parkings gratuits ou payants sont disponibles à proximité ». La ville à choisi de ne pas proposer de parking gratuit, ceci afin de faciliter le turn over. La Ville invite à consulter le guide du stationnement sur belfort.fr
La braderie sera ouverte le vendredi 12 juin de 14 h à 19 h et le samedi 13 juin 2026, de 9 h à 19 h.
Entrée : libre.

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