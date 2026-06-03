Belfort : trois infos à savoir sur la braderie du centre-ville

La braderie du centre-ville de Belfort se déroule pendant deux jours, mais avec des modalités différentes. Le vendredi 12 juin est dédié aux commerçants belfortains. De 14 h à 19 h, plus de 40 boutiques belfortaines lanceront les festivités, avec des stands devant leurs commerces pour proposer des ventes à « prix braderie », le plus souvent les collections de l’année précédente, parfois d’autres produits.

Le samedi 13 juin de 9 h à 19 h, ils seront rejoints par les commerçants non sédentaires, Ainsi, près de 150 exposants au total (sédentaires et non-sédentaires) prendront possession des rues du centre-ville pour une journée complète de shopping et de déballage. Aux commerces locaux s’ajouteront des stands d’habillement, d’alimentation, de confiserie, d’ustensiles de cuisine, de parfums, etc.

Selon Gautier Le Voillemin, nouvel adjoint au maire en charge du commerce, certains commerçants non sédentaires sont fidèles à la braderie de Belfort depuis sa première édition.