Belfort : Time Prod lance un studio de podcast vidéo et audio

Un canapé et des fauteuils tout confort. Un décor particulièrement soigné et chaleureux. Des lumières leds. Du matériel dernier cri pour l’image et le son. L’agence de production audiovisuelle Time Prod, à Belfort, vient d’aménager un studio de podcast vidéo et audio, dans ses locaux, installés au cœur du Techn’Hom, à Belfort. Le matériel est entièrement dédié au studio, donc toujours disponible, même si l’équipe est en tournage par ailleurs. Le studio propose un format en trois ou six caméras 4K.