Belfort : les artisans témoignent de leur désarroi face au prix des carburants

C’est « la crise de trop », affirme un communiqué de la Capeb (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment), le syndicat patronal de l’artisanat du bâtiment. Pour appuyer son propos, la Capeb du Territoire de Belfort a réalisé des vidéos dans lesquelles des artisans témoignent des répercussions de la hausse des prix sur leurs entreprises.

Par exemple l’entreprise Monnier TP, à Argiésans. Régis Monnier, le dirigeant, explique que la hausse des carburants (gasoil non routier, et gasoil), si elle persiste, va provoquer une hausse des charges de l’entreprise de l’ordre de 71 000 euros cette année. S’ajoutent les hausses des matières premières, qui commencent à survenir. Il énumère : + 25 % pour le PVC, + 40 % pour les tuyaux en PE, + 35 centimes par tonne sur les matériaux, etc. « On ne sait plus comment faire pour s’en sortir », alerte-t-il.

Même tonalité pour John Garnier, dirigeant de l’entreprise Cotta, à Planchez-Bas (Haute-Saône). Il estime que la hausse des prix des carburants représentera une augmentation de 35 000 euros des charges de l’entreprise. Il estime la hausse des fournisseurs entre 5 et 10 %.

Pierre-Alain Ployer, dirigeant de Husson TP, près de Belfort, explique qu’à raison de surcouts de l’ordre de 4 000 € par mois liés à la hausse des carburants, le résultat, de l’ordre de 40 000 euros annuels, va s’évaporer. Et lui aussi confie son désarroi devant cette « épée de Damoclès ».