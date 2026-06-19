Belfort : le nouveau bâtiment d’Arabelle sera construit sur le site de l’Afpa

En janvier dernier, Arabelle Solutions confirmait un investissement de 350 millions d’euros à Belfort.

Le conseil municipal de Belfort de ce jeudi 18 juin a officialisé la construction d’un nouveau bâtiment pour cette entreprise : le PLU (plan local d’urbanisme) va être modifié pour rendre possible cette construction.

Le nouveau bâtiment sera implanté au sud de « l’étang Bull » et occupera l’espace où est actuellement implanté un bâtiment de l’Afpa le vaste parking en face. L’un et l’autre sont séparés par la rue Thierry-Mieg, qui dont une partie sera déclassée, puisque le nouveau bâtiment passera dessus. Elle deviendra donc une impasse.

Ce bâtiment d’Arabelle Solutions sera donc construit sur un terrain entre la rue de l’Etang au nord, l’avenue des Usines à l’est, les rues de Noël et Sand au sud. Il fera 200 mètres de long, 160 de large et 29 de haut. Sa surface totale au plancher est estimée à 20 000 m², ce qi confirme l’annonce faite en janvier par Bernard Fontana, président directeur général du groupe EDF.