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Belfort : le nouveau bâtiment d’Arabelle sera construit sur le site de l’Afpa

La rue Thierry-Mieg, entre l'Afpa Belfort et le Techn'hom, a été déclassée ce jeudi 18 juin 2026 par le conseil municipal de Belfort, pour permettre la construction d'un nouveau bâtiment d'Arabelle Solutions.
La rue Thierry-Mieg, entre l'Afpa Belfort et le Techn'hom, a été déclassée ce jeudi 18 juin 2026 par le conseil municipal de Belfort, pour permettre la construction d'un nouveau bâtiment d'Arabelle Solutions. | © Le Trois P.-Y.R.

Arabelle Solutions Belfort va construire un bâtiment de 20 000 m² au Techn'hom, au sud de l'étang Bull, le long de l'avenue des Usines.

En janvier dernier, Arabelle Solutions confirmait un investissement de 350 millions d’euros à Belfort.

Le conseil municipal de Belfort de ce jeudi 18 juin a officialisé la construction d’un nouveau bâtiment pour cette entreprise : le PLU (plan local d’urbanisme) va être modifié pour rendre possible cette construction.

Le nouveau bâtiment sera implanté au sud de « l’étang Bull » et occupera l’espace où est actuellement implanté un bâtiment de l’Afpa le vaste parking en face. L’un et l’autre sont séparés par la rue Thierry-Mieg, qui dont une partie sera déclassée, puisque le nouveau bâtiment passera dessus. Elle deviendra donc une impasse.

Ce bâtiment d’Arabelle Solutions sera donc construit sur un terrain entre la rue de l’Etang au nord, l’avenue des Usines à l’est, les rues de Noël et Sand au sud. Il fera 200 mètres de long, 160 de large et 29 de haut. Sa surface totale au plancher est estimée à 20 000 m², ce qi confirme l’annonce faite en janvier par Bernard Fontana, président directeur général du groupe EDF.

Entre 300 et 500 recrutements

Les douze parcelles concernées appartiennent pour l’instant à Tandem, à l’Afpa, à la Ville de Belfort et à l’Etat.

Arabelle Solutions dispose actuellement de 150 000 m² au Techn’hom, dont 82 000 m² pour l’usine, et emploie 1 400 salariés et devrait augmenter ses effectifs de 600 personnes, selon Damien Meslot. La fourchette évoquée en janvier dernier était plutôt de 300 à 500 créations d’emplois.

« C’est une première étape pour aller plus loin, s’est réjoui Damien Meslot,  C’est une très, très bonne nouvelle pour Belfort ».

Sans remettre en cause le projet, Florian Chauche (Ensemble pour Belfort) s’est interrogé sur le caractère imposant du bâtiment, son intégration paysagère et sur les résultats des échanges qui ont eu lieu entre les Bâtiments de France et la Ville.

Sur cette vue aérienne, la partie grisée de la rue Thierry-Mieg sera déclassée pour l'implantation du nouveau bâtiment d'Arabelle Solutions. Elle deviendra une impasse, a expliqué le maire de Belfort.
Sur cette vue aérienne, la partie grisée de la rue Thierry-Mieg sera déclassée pour l'implantation du nouveau bâtiment d'Arabelle Solutions. Elle deviendra une impasse, a expliqué le maire de Belfort. | doc Ville de Belfort
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Sur ce document extrait du dossier du plan local d'urbanisme présenté au conseil municipal de Belfort, l'ovale rouge indique le site d'implantation du futur bâtiment d'Arabelles, au sud de l'étang Bull.
Sur ce document extrait du dossier du plan local d'urbanisme présenté au conseil municipal de Belfort, l'ovale rouge indique le site d'implantation du futur bâtiment d'Arabelles, au sud de l'étang Bull. | doc Ville de Belfort

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