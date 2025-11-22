PUB

Belfort : le BFort à l’heure de l’hydrogène

Le BFort revient à l'Atria de Belfort le mercredi 3 décembre.
Le BFort revient à l'Atria de Belfort le mercredi 3 décembre. | © archives Le Trois P.-Y.R.
En bref

Sept intervenants se succéderont sur la scène du BFort le mercredi 3 décembre à l’Atria. La thématique est « Hydrogène et territoires ». Une sorte de prélude au forum de l’hydrogène qui se déroulera le lendemain, lui aussi à l’Atria.

Revoilà le BFort à Belfort. L’événement est né en marge du TedX (qui n’a pas lieu cette année) : il réunissait alors les partenaires de cet événement organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Territoire (CCI). A l’instar des « speakers » du TedX, les partenaires étaient invités à intervenir (on utilise le néologisme angliciste « pitcher ») sur scène sur une thématique choisie. Le TedX des partenaires est devenu le BFore après trois années d’expérience et s’est ainsi ouvert à des chefs d’entreprises, des cadres, des enseignants, des chercheurs, des artistes de la région.
C’est donc cette année le 6e événement de ce format qui se déroulera le mercredi 3 décembre à l’Atria. L’ouverture des portes est prévue à 17 h 30 pour un début des interventions à 18 h. Un cocktail dinatoire est prévu ensuite, vers 19 h 30. L’entrée est libre, mais il est indispensable de s’inscrite sur internet via ce lien
La salle de de l’Atria peut accueillir 300 personnes.

Les sept speakers de cette année interviendront sur le thème « Hydrogène et territoires ». Le BFort se déroule en effet le soir de la Journée des carrières et la veille du « Forum Hydrogène pour le climat ». Une façon de montrer que « nous faisons tous partie du même écosystème », insiste Christian Arbez, directeur de la CCI du Territoire de Belfort, organisateur de l’événement. Les sept intervenants de cette année sont Gauthier Gibey, chercheur à l’université ; Marie-Cécile Pera, universitaire ; Quentin Didierjean, artiste ; Johan Lojesne, directeur d’Innocel, Maxime Buquet ( GE ) et Fatimatou Wade, chercheuse doctorante, Jean-Patrick Corso, de l’entreprise Clhynn, athalie Kroichvili, maître de conférence à l’UTBM. Chacun disposera de dix-quinze minutes pour présenter son travail sur l’hydrogène, sa vision de l’hydrogène, son utilité pour le territoire à travers des exemples.
Thierry Watelet, ancien rédacteur en chef à France Télévision et RTL, en bon rhétoricien, clôturera les interventions par une synthèse. La soirée sera co-animée par Christain Arbez et Thibault Quartier, journaliste et rédacteur en chef au Trois.

