Belfort : la Régie des quartiers primée pour ses ateliers de gestion des conso d’énergie

Pour leur première édition, les Trophées EDF Solidarité récompense cette initiative. En France, 130 dossiers avaient été déposés dans le cadre de ce nouvel appel à projet, qui lutte contre la précarité énergétique. Onze projets sont retenus, dont celui de la Régie des quartiers, dans la catégorie « le numérique contre la précarité énergétique ». L’atelier de la Régie permet « d’accéder facilement aux outils de suivi de [la] consommation », apprécie EDF dans son communiqué. Et ils luttent « contre la fracture numérique ». Ce prix EDF Solidarité est doté de 8 000 euros, permettant à l’association d’acquérir des ordinateurs et des écrans pour former les habitants. La Régie est partenaire de l’énergéticien depuis 2023, dans le cadre d’une convention « don de matériel ». Elle a ainsi la « possibilité de remettre du matériel éco-efficient » aux habitants, soutenant « la réalisation d’écogestes au quotidien ». Ce sont par exemple des ampoules Led qui ont pu être distribuées.

« Il est important de n’oublier personne face aux enjeux du réchauffement climatique et de la précarité énergétique », a souligné William Lombardet, directeur du développement territorial d’EDF, en Franche-Comté, lors de la remise du prix, ce jeudi 27 février. Ce prix vise « à faire ressortir des actions innovantes qui ne peuvent pas toujours voir le jour, surtout pour des problèmes de budget », explique Véronique Kuenemann, correspondante solidarité EDF. « C’est une manière différente de mobiliser les acteurs », apprécie-t-elle également.

La Régie des quartiers de Belfort propose des services en propreté urbaine et espaces verts, en nettoyage de locaux, de communs et de véhicules et dans le second œuvre du bâtiment (pose de sol souple, peinture, placo). Elle travaille notamment pour la Ville de Belfort, Territoire Habitat, en sous-traitance d’entreprises et, de plus en plus, en cotraitance dans certains appels d’offres, soulignant « la crédibilité » acquise par la structure. Elle compte 19 salariés permanents, 80 salariés en parcours d’insertion et une vingtaine de bénévoles. Son budget s’élève à 2,8 millions d’euros.