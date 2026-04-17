Belfort : la hausse des carburants crée les motions au conseil municipal

Plein d'essence en cours.
Le parc automobile régional est vieillissant et essentiellement composé de diesel. | © Le Trois E.C

Florian Chauche, puis Damien Meslot ont proposé un texte, mercredi au conseil municipal de Belfort, pour protester contre la hausse des prix des carburants.

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