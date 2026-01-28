Belfort : la CCI récupère 2 tonnes de matériel informatique

Le premier objectif était de créer un réseau d’ambassadeurs de la sobriété numérique, afin de sensibiliser les publics à ce sujet et d’apporter des réponses. Ensuite, la démarche consistait à fournir des outils aux structures dans lesquelles se trouvaient ces ambassadeurs pour qu’ils diffusent leur savoir-faire, en dehors de toute intervention de la CCI. Bref qu’ils puissent être ambassadeurs en toute autonomie.
Conjointement, plusieurs actions ont été menées, avec par exemple un « kit mobile », c’est-à-dire une structure visible équipée d’un ordinateur pour répondre à un quiz sur le numérique responsable. Et interroger les participants sur leur pratique (responsable ou non) du numérique. Des ateliers ont été organisés à la CCI pour mieux gérer son ordinateur ou réinstaller du matériel existant sans racheter du neuf. Et un point de collecte a été organisé, qui a donc permis de récolter 2 tonnes de matériel non utilisé. Ce matériel provient aussi bien d’entreprises que de collectivités, d’établissements scolaires, voire de particuliers. Il a été donné à la Ressourcerie 90, qui reconditionne le matériel qui peut l’être, pour le vendre ensuite dans le magasin d’informatique reconditionné, avenue Jean-Jaurès à Belfort.
Enfin, 25 structures ont signé une charte d’engagement sur le numérique volontaire, afin de valider leur démarche collective dans ce domaine.
2000 mails supprimés en 1 minute
L’opération n’a pas porté que sur le matériel informatique, mais aussi sur le « soft ». Par exemple, lors d’un atelier « Data détox », les participants ont été invités à supprimer ce qui n’était pas nécessaire sur leur ordinateur, dans leur boîte mail ou encore sur le cloud. « En une minute, plus de 2000 mails ont ainsi été supprimés », témoigne Marlène Hoyet CCI, en charge de l’opération à la CCI.
Au total, 700 personnes ont été sensibilisées en quatre mois, dont 475 scolaires lors du salon Agora job. L’enjeu est maintenant de trouver un financement pour reconduire ou prolonger sous une autre forme l’opération. Les participants sont demandeurs.