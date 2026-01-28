Belfort : la CCI récupère 2 tonnes de matériel informatique

Le premier objectif était de créer un réseau d’ambassadeurs de la sobriété numérique, afin de sensibiliser les publics à ce sujet et d’apporter des réponses. Ensuite, la démarche consistait à fournir des outils aux structures dans lesquelles se trouvaient ces ambassadeurs pour qu’ils diffusent leur savoir-faire, en dehors de toute intervention de la CCI. Bref qu’ils puissent être ambassadeurs en toute autonomie.

Conjointement, plusieurs actions ont été menées, avec par exemple un « kit mobile », c’est-à-dire une structure visible équipée d’un ordinateur pour répondre à un quiz sur le numérique responsable. Et interroger les participants sur leur pratique (responsable ou non) du numérique. Des ateliers ont été organisés à la CCI pour mieux gérer son ordinateur ou réinstaller du matériel existant sans racheter du neuf. Et un point de collecte a été organisé, qui a donc permis de récolter 2 tonnes de matériel non utilisé. Ce matériel provient aussi bien d’entreprises que de collectivités, d’établissements scolaires, voire de particuliers. Il a été donné à la Ressourcerie 90, qui reconditionne le matériel qui peut l’être, pour le vendre ensuite dans le magasin d’informatique reconditionné, avenue Jean-Jaurès à Belfort.

Enfin, 25 structures ont signé une charte d’engagement sur le numérique volontaire, afin de valider leur démarche collective dans ce domaine.