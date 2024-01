Belfort : deux étudiants de l’Esta créent une appli de location entre particuliers

“On a chacun une âme entrepreneuriale”, confie Nicolas Janin. Les cours et les expériences qu’ils ont pu avoir les a aidés à prendre confiance. “Cela nous a permis de ne pas avoir peur de se lancer”, raconte Thibaut Cassard. Après neufs mois de développement, l’application a subi une phase test de quatre mois auprès des étudiants de l’Esta. Ils ont pu, grâce à cette phase expérimentale, connaître les points à améliorer pour pouvoir proposer la version la plus qualitative possible au grand public.

Depuis une dizaine de jours, l’application est disponible sur les plateformes de téléchargement Androïd et iOS. Elle promet un accompagnement de la location en trois actes pour assurer la sécurité au sein de la plateforme. Le premier est le partage d’un code confidentiel entre le propriétaire et le locataire. Un contrat est auto généré au moment de la location et est automatiquement envoyé sur leur boite mail. Le dernier point donne la possibilité d’ajouter une caution non débitée par le propriétaire de l’objet, qui sera automatiquement débitée si le bien n’est pas rendu.

Les deux jeunes entrepreneurs s’accordent pour dire que “si on ne croyait pas en ce projet, on ne le ferait pas.” “On compte sur tout le monde pour jouer le jeu et pour télécharger l’application”, souhaite Nicolas Janin.