Belfort : dans un écrin de 2 000 m², le Crunch Lab crée du lien pour encourager l’innovation

« L’innovation est partout et doit être l’affaire de tous, à tous les âges », déclare Ghislain Montavon, directeur de l’université de technologique Belfort-Montbéliard (UTBM). « Tout un chacun, pour peu d’être stimulé, encouragé et accompagné, peut devenir un innovateur. Et même doit en devenir un, au regard, des changements profonds dans lequel nos sociétés doivent s’inscrire en raison des multiples transitions écologiques et énergétiques », rajoute-t-il lors de son discours inaugural vendredi 13 octobre, dans le Crunch Lab. C’est l’esprit du lieu. Créer une émulsion entre tous les acteurs qui ont déjà passé les portes et passeront les portes du Crunch. Ouvert au grand public, aux professionnels (entreprises et institutions), aux associations et à toute la communauté de l’UBTM, il enregistre déjà plus de 900 adhésions et est aujourd’hui animé par une équipe de dix personnes. Son fonctionnement est proche d’une structure associative : on retrouve 50% d’usagers de l’UTBM, 25% du monde professionnel et économique et 25% de grand public. Pour le directeur, Ghislain Montavon, cette porosité des trois univers est une richesse, elle permet de créer « des rencontres improbables », des rencontres qui permettent l’innovation.

Qu’est-ce qu’il s’y passe exactement ? Que retrouve-t-on dans ce tiers-lieu ? Déjà, un espace ouvert sur l’extérieur, composé d’espaces de co-working, d’idéation, d’ateliers de fabrication et de prototypage, de zones de tests, d’un showroom, d’un grand hall pour des conférences. Toutes ces zones pourront être utilisées pour divers projets. Les projets étudiants, les projets d’entrepreneurs, d’associations. Des projets issus de particuliers qui souhaitent être accompagnés pour se développer. On retrouvera des laboratoires dédiés à des types de recherche. Le INDI Lab d’APF France handicap, qui cherche à innover sur le développement du pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap. Le laboratoire Enedis, également. On retrouvera des start-up. Parco, Neext Engineering, InThy dev.

Le regroupement de tout ses acteurs a pour but de créer une communauté, qui partage des ressources (équipements technologiques, ressources numériques),des compétences et savoir-faire. Labellisé manufacture de proximité, le tiers-lieu est en train de mettre en place une « Crunch Factory », dédiée à l’idéation et aux premières étapes de maquette. Labellisée parmi les 20 premières manufactures de proximité fin 2021, elle reste « la seule qui a été proposée par un établissement d’enseignement supérieur et de recherche ». Elle sera créée dans les mois à venir sous la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif, associant plusieurs industriels du nord Franche-Comté.