Belfort : Cap Cyber dessine d’inquiétantes perspectives pour l’info

« Nous assistons à la fin de l’ère de l’information ». Pas moins. Julie Mendel, ancienne directrice de l’Ecole Française de Journalisme de Bordeaux, a dressé ce constat en introduction à son intervention au congrès Cap Cyber 2026, ce jeudi 23 avril à Belfort. Le thème de cette intervention était « IA et désinformation : les nouveaux risques pour les citoyens et les organisations ».

Et le moins que l’on puisse dire est que le tableau qu’elle a dessiné a de quoi inquiéter non seulement les journalistes, mais aussi n’importe quel citoyen attaché à la démocratie, donc à la qualité et au sérieux de l’information à laquelle il doit pouvoir avoir accès.

Elle s’est attachée à décrire ce qu’elle nomme un « chaos informationnel », ou 30 à 40 % des documents diffusés dans l’univers numérique relève de la fausse information, et où les médias dits « traditionnels » sont contraints de passer de plus en plus de temps à détecter ce qui relève de la fausse information. Non seulement ce travail de détection représente un coût, mais encore cette production de fausses informations génère des recettes pour ceux qui les émettent, au détriment des organes de presse employant des journalistes professionnels.