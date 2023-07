Belfort : 8 chiffres à retenir sur la conjoncture économique

C’est le coût du bouclier tarifaire pour l’État en 2022 et 2023, détaille la Banque de France. Qui met en garde. Aujourd’hui, l’inflation n’est plus liée à des problèmes exogènes. Il ne faut surtout pas, avertit-elle, que la hausse des prix soient transposées aux services et aux produits manufacturés. Les institutions financières (Banque de France et Banque centrale européenne) invitent à réduire l’endettement, en maîtrisant mieux les dépenses courantes de fonctionnement et en priorisant les dépenses d’avenir. Elle invite aussi à stabiliser la fiscalité́ en arrêtant les baisses d’impôt non financées. Les taux directeurs ont été augmentés afin de « freiner » drastiquement la dynamique inflationniste, à hauteur de 3 %. États-Unis et Canada dépassent les 4 % pour le taux directeur. « On change de braquet », image Marie-Claire Staquet, qui rappelle qu’une augmentation de 0,75 point du taux directeur n’est du jamais vu. Le but est déviter que l’inflation « s’ancre dans l’économie et la durée ».