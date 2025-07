Arabelle solutions se lance sur le marché des SMR pour une centrale nucléaire canadienne

Small modular reactor (SMR). Traduction : petit réacteur nucléaire modulaire. Ces petites centrales nucléaires représentent une partie de l’avenir de la filière nucléaire. L’objectif de cet équipement : fabriquer des centrales nucléaires de façon plus industrielle, plus standardisée – donc moins coûteuse – mais aussi plus rapidement. Cette méthode doit permettre de « sécuriser les coûts de construction et (de) réduire les aléas tout en autorisant un apport d’électricité ou de chaleur décarbonée pour des usages très divers », analyse un rapport du cabinet de conseils EY. Cette dynamique « est en rupture avec la tendance historique consistant à construire des centrales de plus en plus grosses permettant de mutualiser des coûts fixes », ajoute le rapport, publié en mars 2024.

Les plus grands énergéticiens montent des projets de recherches et développement autour de cette technologie : EDF ; Rolls Royce ; General Electric Hitachi ; ou encore Westinghouse. Leurs technologies proposent des puissances de l’ordre de 100 à 300 MWe ; à titre de comparaison, les plus anciennes centrales nucléaires françaises développent 900 MW et Flamanville 3 proposera une puissance de 1 600 MWe. Des start-ups se positionnent également sur des SMR encore plus petit, de l’ordre d’une dizaine de MW, ciblant notamment le marché de la décarbonation industrielle. À Belfort, la start-up Neext Engineering réfléchit aussi aux potentialités des SMR dans son raisonnement autour de la construction future des centrales électriques (lire nos articles). Lors de son discours de Belfort, en février 2022, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé la relance de la filière nucléaire et un effort autour des SMR (lire notre article).