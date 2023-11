Apec : une implantation à la Jonxion pour soutenir l’emploi des cadres

Leur rôle est d’accompagner cette transition qui doit être prise en compte dans les recrutements. Et une implantation physique était nécessaire. « Nous avons besoin de ces rencontres pour construire », explique Hervé Renier, délégué régional Apec. Et de créer des liens entre les cadres, les jeunes diplômés, et les entreprises du territoire. Ils accompagnent à la fois les cadres et les entreprises. « La plupart du temps, ce sont les entreprises qui nous sollicitent », détaille le délégué régional. « Nous les conseillons pour refaire leur offre pour qu’elles soient attractives, et nous les mettons en ligne ». La particularité du territoire et le défi à relever sont qu’aujourd’hui « malgré la forte concentration de cadres et les besoins des entreprises, il y a encore un fort taux de chômage », comme dans tous les autres domaines et notamment sur le Territoire de Belfort.