Anteuil : Delfingen annonce une joint venture en Indonésie

Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages, pour le secteur automobile.
Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages, pour le secteur automobile. | ©Delfingen
En bref

L’équipementier automobile Delfingen, dont le siège est à Anteuil (Doubs), annonce ce mercredi 28 janvier s’engager dans une joint venture avec l’Indonésien Askara Internal. Les deux entreprises prévoient la construction d’une usine commune en Indonésie.

« Delfingen SA, leader mondial des solutions de protection des câblages pour les marchés automobile et industriel, et PT Askara Internal, entreprise indonésienne spécialisée dans la production de faisceaux de câbles, de pièces injectées plastique et caoutchouc, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de joint-venture », indique un communiqué diffusé ce mercredi soir, 28 janvier, par Delfingen.

Les deux entreprises se rapprochent dans l’espoir de combiner « la présence mondiale et l’expertise technologique de Delfingen dans les tubes de protection avec la connaissance approfondie du marché local, l’excellence industrielle et le réseau de distribution d’Askara ».

Trois objectifs recherchés par Delfingen

Le communiqué énumère les objectifs suivants pour cette co-entreprise :

  • Excellence de la production locale : renforcer le taux d’intégration locale (Local Content Requirement) pour les véhicules fabriqués en Indonésie, aidant ainsi les constructeurs (OEM) à atteindre les objectifs de sourcing local fixés par le gouvernement.
  • Offre d’une solution complète (« One-Stop Shop ») : un investissement collaboratif offrant la plus large gamme du marché de solutions de protection des câblages, garantissant une expérience client fluide grâce au stockage local et aux capacités de livraison en flux tendu (Just-in-Time).
  • E-Mobilité : un engagement commun pour introduire de nouvelles solutions dédiées aux batteries et véhicules électriques, soutenant les objectifs « Net Zero Emission » de l’Indonésie.

Une nouvelle usine

« Le partenariat prévoit l’intégration des technologies et expertise de Delfingen (extrusion et gaines textiles) au sein d’une nouvelle usine commune basée à Purwakarta, Java, précise le communiqué. Cette initiative favorisera la création d’emplois techniques qualifiés et réduira la dépendance de l’industrie automobile indonésienne vis-à-vis des composants de protection importés ».

« L’Indonésie représente l’une des opportunités automobiles les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est », a déclaré Damien Personeni, EVP & CEO Asie de Delfingen, cité dans le communiqué. « En unissant nos forces à celles d’Askara, nous accélérons notre présence en Asie et investissons dans l’avenir d’une nation. Nos forces combinées nous permettront de fournir des solutions durables de haute qualité et un support technique spécifiquement adapté aux besoins des consommateurs indonésiens. »

Delfingen, dont le siège social est à Anteuil, dans le Doubs, est un leader mondial des solutions de protection des câbles électriques en environnements difficiles pour différents types d’industries (automobile, robotique, exploitation minière, agriculture, énergie, etc.). Delfingen emploie 3 800 collaborateurs et est présente dans 20 pays, sur quatre continents. 

PT Askara Internal est une société spécialisée dans la fabrication, les services et l’hôtellerie, impliquée dans des coentreprises locales et internationales en Indonésie. L’entreprise, créée en 1996, emploie environ 4 000 personnes.

Nos derniers articles

,
Les trois bacs de compostage installés rue du cercle dans le quartier des Cites Blanches à Valentigney.

Le quartier des Cités Blanches de Valentigney équipé d’un compostage partagé

Un site de compostage partagé a été installé aux Cités Blanches à Valentigney. Une initiative née des habitants du quartier, soutenue par la Ville et Pays de Montbéliard Agglomération.
Sébastien Martin, alors qu'il était président du Grand Chalon. | Archives ©Le Grand Chalon

Le ministre de l’Industrie en visite vendredi dans le Territoire de Belfort

Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’industrie, se rendra vendredi sur le site d’Alstom Belfort, puis de Lisi Automotive et de Selectarc.
,
General Electric demande à ses sous-traitants de baisser leurs prix de 20% pour faire face à la crise consécutive au covid-19.

GE Vernova : un chiffre d’affaires en hausse de 9 % pour 2025

Les besoins mondiaux en électricité ( pour la climatisation, la numérisation de l'économie ou l'essor de l'intelligence artificielle ) ont dopé les commandes de GE Vernova en 2025. Son chiffre d’affaires dépasse les prévisions.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC