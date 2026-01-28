Anteuil : Delfingen annonce une joint venture en Indonésie

« Le partenariat prévoit l’intégration des technologies et expertise de Delfingen (extrusion et gaines textiles) au sein d’une nouvelle usine commune basée à Purwakarta, Java, précise le communiqué. Cette initiative favorisera la création d’emplois techniques qualifiés et réduira la dépendance de l’industrie automobile indonésienne vis-à-vis des composants de protection importés ».

« L’Indonésie représente l’une des opportunités automobiles les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est », a déclaré Damien Personeni, EVP & CEO Asie de Delfingen, cité dans le communiqué. « En unissant nos forces à celles d’Askara, nous accélérons notre présence en Asie et investissons dans l’avenir d’une nation. Nos forces combinées nous permettront de fournir des solutions durables de haute qualité et un support technique spécifiquement adapté aux besoins des consommateurs indonésiens. »

Delfingen, dont le siège social est à Anteuil, dans le Doubs, est un leader mondial des solutions de protection des câbles électriques en environnements difficiles pour différents types d’industries (automobile, robotique, exploitation minière, agriculture, énergie, etc.). Delfingen emploie 3 800 collaborateurs et est présente dans 20 pays, sur quatre continents.

PT Askara Internal est une société spécialisée dans la fabrication, les services et l’hôtellerie, impliquée dans des coentreprises locales et internationales en Indonésie. L’entreprise, créée en 1996, emploie environ 4 000 personnes.