Anteuil : Delfingen annonce une joint venture en Indonésie

« Delfingen SA, leader mondial des solutions de protection des câblages pour les marchés automobile et industriel, et PT Askara Internal, entreprise indonésienne spécialisée dans la production de faisceaux de câbles, de pièces injectées plastique et caoutchouc, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de joint-venture », indique un communiqué diffusé ce mercredi soir, 28 janvier, par Delfingen.
Les deux entreprises se rapprochent dans l’espoir de combiner « la présence mondiale et l’expertise technologique de Delfingen dans les tubes de protection avec la connaissance approfondie du marché local, l’excellence industrielle et le réseau de distribution d’Askara ».
Trois objectifs recherchés par Delfingen
Le communiqué énumère les objectifs suivants pour cette co-entreprise :
- Excellence de la production locale : renforcer le taux d’intégration locale (Local Content Requirement) pour les véhicules fabriqués en Indonésie, aidant ainsi les constructeurs (OEM) à atteindre les objectifs de sourcing local fixés par le gouvernement.
- Offre d’une solution complète (« One-Stop Shop ») : un investissement collaboratif offrant la plus large gamme du marché de solutions de protection des câblages, garantissant une expérience client fluide grâce au stockage local et aux capacités de livraison en flux tendu (Just-in-Time).
- E-Mobilité : un engagement commun pour introduire de nouvelles solutions dédiées aux batteries et véhicules électriques, soutenant les objectifs « Net Zero Emission » de l’Indonésie.
Une nouvelle usine
« Le partenariat prévoit l’intégration des technologies et expertise de Delfingen (extrusion et gaines textiles) au sein d’une nouvelle usine commune basée à Purwakarta, Java, précise le communiqué. Cette initiative favorisera la création d’emplois techniques qualifiés et réduira la dépendance de l’industrie automobile indonésienne vis-à-vis des composants de protection importés ».
« L’Indonésie représente l’une des opportunités automobiles les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est », a déclaré Damien Personeni, EVP & CEO Asie de Delfingen, cité dans le communiqué. « En unissant nos forces à celles d’Askara, nous accélérons notre présence en Asie et investissons dans l’avenir d’une nation. Nos forces combinées nous permettront de fournir des solutions durables de haute qualité et un support technique spécifiquement adapté aux besoins des consommateurs indonésiens. »
Delfingen, dont le siège social est à Anteuil, dans le Doubs, est un leader mondial des solutions de protection des câbles électriques en environnements difficiles pour différents types d’industries (automobile, robotique, exploitation minière, agriculture, énergie, etc.). Delfingen emploie 3 800 collaborateurs et est présente dans 20 pays, sur quatre continents.
PT Askara Internal est une société spécialisée dans la fabrication, les services et l’hôtellerie, impliquée dans des coentreprises locales et internationales en Indonésie. L’entreprise, créée en 1996, emploie environ 4 000 personnes.