Anjoutey : une levée de fonds pour soutenir une centrale solaire « citoyenne »

En 2022, une société à gouvernance coopérative (1 personne = 1 voix) de production d’énergie renouvelable était créée (lire ici) à Bavilliers. Son objectif : développer des projets de centrales solaires photovoltaïques sur des « grandes » toitures situées dans l’Aire urbaine. Elle a été fondée par une vingtaine de citoyennes et de citoyens du Nord Franche-Comté « toutes et tous sensibles au développement des énergies renouvelables, de projets locaux et au mode de financement participatif et citoyen », rapporte la Coop Solaire, qui compte aujourd’hui une trentaine d’associés.
La Scop cherchait des toits pour développer du photovoltaïque depuis la création. Et le premier projet va voir le jour à Anjoutey sur le toit des ateliers municipaux. Le projet prévoit l’installation de 440 m² de panneaux photovoltaïques, pour une puissance de 99 kWc. La centrale doit produire l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de plus de 35 foyers (hors chauffage et eau chaude).
« Cette électricité sera injectée en totalité sur le réseau et avec la possibilité à court terme de pouvoir être consommée par des habitants, entreprises, collectivités situées à proximité de la centrale dans le cadre d’une opération dite d’autoconsommation collective », précise la société. L’investissement est estimé à 100 000 euros. Le chiffre d’affaires attendu, autour de 11 000 euros par an, proviendra de la revente de l’électricité.
Une levée de fonds citoyenne
Pour concrétiser ce premier chantier, la coopérative a déjà sécurisé une promesse de bail avec la commune, réalisé les études techniques, consulté les entreprises et déposé les demandes administratives.
L’heure est désormais à la levée de fonds, depuis le 25 août, pour mobiliser citoyens, collectivités et acteurs économiques du territoire. L’idée est de rassembler un total de 35 000 €, qui constitueront les fonds propres d’un investissement global de 100 000 €. Le financement sera complété par un emprunt bancaire. « Le prix de souscription des parts sociales est de cent euros (100 €) », explique la coopérative. Les 35 000 euros visés d’ici fin novembre permettront de compléter l’apport demandé par les banques.
« Structurellement, cette levée de fonds a pour but de financer une première centrale solaire. Les fonds levés seront utilisés pour financer l’équilibre économique de l’ensemble de l’opération qui passe par l’exploitation de la centrale, pendant une durée maximale de 25 ans, dans le cadre d’un bail signé avec la commune d’Anjoutey. »