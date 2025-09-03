Anjoutey : une levée de fonds pour soutenir une centrale solaire « citoyenne »

En 2022, une société à gouvernance coopérative (1 personne = 1 voix) de production d’énergie renouvelable était créée (lire ici) à Bavilliers. Son objectif : développer des projets de centrales solaires photovoltaïques sur des « grandes » toitures situées dans l’Aire urbaine. Elle a été fondée par une vingtaine de citoyennes et de citoyens du Nord Franche-Comté « toutes et tous sensibles au développement des énergies renouvelables, de projets locaux et au mode de financement participatif et citoyen », rapporte la Coop Solaire, qui compte aujourd’hui une trentaine d’associés.

La Scop cherchait des toits pour développer du photovoltaïque depuis la création. Et le premier projet va voir le jour à Anjoutey sur le toit des ateliers municipaux. Le projet prévoit l’installation de 440 m² de panneaux photovoltaïques, pour une puissance de 99 kWc. La centrale doit produire l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de plus de 35 foyers (hors chauffage et eau chaude).

« Cette électricité sera injectée en totalité sur le réseau et avec la possibilité à court terme de pouvoir être consommée par des habitants, entreprises, collectivités situées à proximité de la centrale dans le cadre d’une opération dite d’autoconsommation collective », précise la société. L’investissement est estimé à 100 000 euros. Le chiffre d’affaires attendu, autour de 11 000 euros par an, proviendra de la revente de l’électricité.