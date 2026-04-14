Allenjoie : Sysaxes propose de l’IA dans ses solutions robotiques

Sysaxes fournit des robots à l’industrie. L’entreprise, qui dispose d’un site à Allenjoie, dans le pays de Montbéliard, vient de signer un partenariat de distribution de la plateforme robotique s’appuyant sur l’intelligence artificielle développée par Trener Robotic. Cette jeune entreprise, créée en 2024, est basée à San Francisco (États-Unis) et Trondheim (Norvège) associe l’IA de pointe à la robotique « afin de faciliter l’exécution de tâches complexes ». La plateforme développée par l’entreprise, Acteris, « apporte aux utilisateurs une facilité d’utilisation et des fonctionnalités sans précédent pour leurs robots. Elle les rend intelligents, leur permettant d’acquérir le sens du toucher, de voir, d’apprendre et de s’adapter en temps réel », indique le communiqué de presse, présentant de partenariat.
La plateforme utilise un agent conversationnel pour décrire les tâches à automatiser avec leurs propres mots, « transformant ainsi les instructions verbales en opérations directement exécutables par le robot ». Le communiqué de poursuivre : « En s’appuyant sur des modèles de raisonnement VLA (Vision-Language-Action) pour maîtriser la vision, le langage et le mouvement, la plateforme logicielle permet au robot de s’adapter en temps réel à des pièces de formes, de tailles et d’inclinaisons diverses, même dans des environnements de production non structurés. »
Sysaxes a installé plus de 2 000 robots dans les usines françaises
Cet outil peut être déployé sur de nouveaux robots, mais également être installés sur des solutions existantes. « Cette approche constitue un levier clé́ de modernisation : les entreprises peuvent optimiser leurs équipements existants sans remplacement, tout en les pilotant de manière unifiée via un logiciel nativement conçu pour l’IA », vante le communiqué de presse. Selon ce dernier, la France compte 60 000 robots industriels.
En distribuant cette solution, « Sysaxes entend accompagner les entreprises de toutes tailles dans l’adoption de robots plus autonomes, plus simples à déployer et capables d’automatiser des processus complexes jusque-là̀ inaccessibles, notamment pour les PME ». Aujourd’hui, Sysaxes, créée en 2014, a déjà distribué plus de 2 000 solutions robotiques industrielles en France. L’entreprise, basée dans le Doubs et dans le Rhône, intervient dans toutes les usines manufacturières de France. « Sysaxes fait aujourd’hui partie des acteurs les plus expérimentés en France pour le déploiement de solutions robotiques avancées », salue Jacob Pascual Pape, vice-président en charge des ventes chez Trener Robotics. Erik Pourtau, co-gérant de Sysaxes, salue de son côté des technologie qui visent « à rendre l’automatisation toujours plus accessible au plus grand nombre ».
Au regard des enjeux de compétitivité des usines et des difficultés de recrutement des industriels, les deux parties de ce partenariat estiment que l’outil peut être un vrai avantage pour être plus flexible et autonome dans sa production.