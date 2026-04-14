Allenjoie : Sysaxes propose de l’IA dans ses solutions robotiques

Sysaxes fournit des robots à l’industrie. L’entreprise, qui dispose d’un site à Allenjoie, dans le pays de Montbéliard, vient de signer un partenariat de distribution de la plateforme robotique s’appuyant sur l’intelligence artificielle développée par Trener Robotic. Cette jeune entreprise, créée en 2024, est basée à San Francisco (États-Unis) et Trondheim (Norvège) associe l’IA de pointe à la robotique « afin de faciliter l’exécution de tâches complexes ». La plateforme développée par l’entreprise, Acteris, « apporte aux utilisateurs une facilité d’utilisation et des fonctionnalités sans précédent pour leurs robots. Elle les rend intelligents, leur permettant d’acquérir le sens du toucher, de voir, d’apprendre et de s’adapter en temps réel », indique le communiqué de presse, présentant de partenariat.

La plateforme utilise un agent conversationnel pour décrire les tâches à automatiser avec leurs propres mots, « transformant ainsi les instructions verbales en opérations directement exécutables par le robot ». Le communiqué de poursuivre : « En s’appuyant sur des modèles de raisonnement VLA (Vision-Language-Action) pour maîtriser la vision, le langage et le mouvement, la plateforme logicielle permet au robot de s’adapter en temps réel à des pièces de formes, de tailles et d’inclinaisons diverses, même dans des environnements de production non structurés. »