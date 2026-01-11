A36: les poids lourds à nouveau autorisés à partir de 22 h

Sur la webcam d'APRR au niveau de Montbéliard, le trafic est fluide ce dimanche soir sur l'A36.
La préfecture du Doubs annonce que les interdictions de circulation des plus de 3,5 tonnes sur l'autoroute, la RN83 et la RN57 sera levée à 22 h.

La situation se normalise sur les routes franc-comtoises. La préfecture du Doubs a annoncé dans un communiqué que les interdictions de circuler des poids lourds sera levée ce dimanche soir, 11 janvier, à 22 h. « Compte-tenu de la levée, ce jour, de la vigilance orange pour un risque de neige-verglas dans les départements de la zone Est par Météo France, et au vu de l’amélioration des conditions de circulation, la Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Est lève l’interdiction de circulation à tous les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes (dont le transport de personnes) à partir de ce soir, à 22 h, indique la préfecture du Doubs dans un communiqué.

Dans le Doubs, les axes routiers suivants sont concernés :

  • A36 entre les échangeurs d’École-Valentin et le Territoire de Belfort, dans les deux sens
  • RN57 entre Morre et la Suisse, dans les deux sens
  • RN83 dans le sens Jura vers Besançon.

La circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes pourra ainsi reprendre dans les conditions habituelles à partir de 22 h.

Jérome, Alizé et Clarisse supportent à la fois le RC Lens et le FC Sochaux-Montbéliard.

FC Sochaux : malgré la défaite contre Lens, la victoire du foot populaire

Le match de Coupe de France opposant le FC Sochaux-Montbéliard et le Racing Club de Lens s’est déroulé ce dimanche 11 janvier. D’abord prévue le samedi 10 janvier, la rencontre a été reportée par le préfet du Doubs et le FCSM, au vu de la vigilance orange neige-verglas. Malgré la défaite du FC Sochaux-Montbéliard (3-0), les supporters des deux clubs ont témoigné de beaux élans de solidarité.
Véhicule d'auto-école.

Besançon : peines de prison avec sursis dans une arnaque aux permis de conduire

Le gérant d'une auto-école bisontine et un inspecteur du permis de conduire agréé ont été condamnés, ce vendredi 9 janvier, à deux ans de prison avec sursis et à de lourdes amendes.
Un symbole du pays de Montbéliard, le belvédère de Vandoncourt permet de voir loin.

Climat : les bonnes (ré)solutions 2026 !

Le climat façonne nos conditions de vie : températures, saisons, ressources naturelles et biodiversité. Depuis plusieurs décennies, cet équilibre évolue rapidement sous l’effet du changement climatique, principalement lié aux émissions de gaz à effet de serre des activités humaines. Ces évolutions touchent notre environnement, notre santé et les écosystèmes dont nous dépendons, fragilisant certaines espèces et réduisant les services essentiels fournis à la société. Comprendre le climat permet de mieux saisir ces enjeux et d’adopter des gestes simples pour le préserver dès aujourd’hui.

