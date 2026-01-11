A36: les poids lourds à nouveau autorisés à partir de 22 h

La situation se normalise sur les routes franc-comtoises. La préfecture du Doubs a annoncé dans un communiqué que les interdictions de circuler des poids lourds sera levée ce dimanche soir, 11 janvier, à 22 h. « Compte-tenu de la levée, ce jour, de la vigilance orange pour un risque de neige-verglas dans les départements de la zone Est par Météo France, et au vu de l’amélioration des conditions de circulation, la Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Est lève l’interdiction de circulation à tous les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes (dont le transport de personnes) à partir de ce soir, à 22 h, indique la préfecture du Doubs dans un communiqué.

Dans le Doubs, les axes routiers suivants sont concernés :

A36 entre les échangeurs d’École-Valentin et le Territoire de Belfort, dans les deux sens

RN57 entre Morre et la Suisse, dans les deux sens

RN83 dans le sens Jura vers Besançon.

La circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes pourra ainsi reprendre dans les conditions habituelles à partir de 22 h.