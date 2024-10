À Belfort, l’écroulement de la marque Bayard fait couler le magasin Gillet-Lafond

Ménage et derniers achats. Ce vendredi 4 octobre, il ne reste plus grand chose dans le magasin Gillet-Lafond, situé dans le boulevard Carnot, à Belfort. Les mannequins sont démembrés, les stands, présentoirs et portants, quasi vides. Quelques vêtements trônent encore ici ou là et des habitués font quelques dernières emplettes. -70% pour trois vêtements achetés. -50% à l’unité.

Après 112 ans d’activité, le magasin Gillet-Lafond ferme ses portes ce samedi 5 octobre. Une fermeture qui est la conséquence de la liquidation judiciaire de la marque de vêtements française Bayard par le tribunal de commerce de Dijon le 2 octobre (Gillet-Lafond appartenait à Patrick Oudet, qui détenait Bayard). Le groupe était placé en liquidation judiciaire depuis fin juillet 2023. La raison : un chiffre d’affaires qui est passé de 22 millions d’euros en 2019 à 18 millions d’euros aujourd’hui, avec un marché français en berne.

Une recherche de repreneurs était mise en place. Mais cela n’a pas suffit .La société Bayard, qui a habillé Gainsbourg, Claude François et Johnny Hallyday était une emblématique marque de prêt-à-porter pour hommes. Née en 1925 (à Villeurbanne), son siège social se trouvait depuis plus de 20 ans à Quetigny (Côte-d’Or).

Pour Belfort, cela signifie une fermeture de rideaux pour les salariés, qui sont licenciés. Des locaux de 1 500 m2 vont désormais être vidés. En France, ce sont 25 points de ventes qui s’écroulent, selon les derniers statuts de la société. Une cession d’activité qui va occasionner le licenciement économique de près de 130 personnes en France.