À Arbouans, Envie Autonomie devient DéFImédical

Grandvillars : le nucléaire et la défense pour dynamiser Selectarc

Framatome vient d’intégrer le capital de Selectarc, à Grandvillars. Il permet à l’unique fabricant français de produits d’apport de soudage et de brasage d’ouvrir un nouveau chapitre de son histoire et de viser une taille critique. Une taille qui doit permettre de couvrir davantage de filières traditionnelles via les canaux de distribution classique, de façon à supporter les efforts nécessaires à ces secteurs à très haut niveau d’exigence.