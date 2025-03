3 conseils pour réussir sa présentation face à des investisseurs

Philippe Chevallier recommande d’identifier de nouveaux relais de croissance, à 3 ou 5 ans, « pour prendre le relais des produits innovants qui ne seront alors plus innovants ». « Les cycles de vie des produits se raccourcissent et le progrès technique va très vite », prévient-il aussi, dans un monde qui accélère, mondialisé et de plus en plus concurrentiel. Si aujourd’hui, on évoque l’intelligence artificielle, on présage déjà le bond qu’offrira l’informatique quantique.