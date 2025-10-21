25 millions d’euros pour remplacer les rails entre Belfort et Clerval

40 kilomètres de rail vont être remplacés entre Belfort et Clerval, dans le cadre d’un programme de rénovation de la voie ferrée. 25 millions d’euros sont investis pour répondre à ce chantier. Les travaux sont réalisés de nuit et mobiliseront jusqu’à 350 agents au plus fort du chantier ; 2 000 heures de travail d’insertion sont également prévues.
21 000 tonnes de ballast seront aussi remplacés et 5 aiguillages seront supprimés dans les gares d’Héricourt et de Montbéliard. Les travaux sont réalisés, principalement, grâce au train-usine, dont il n’existe que trois exemplaires en France. Ce train comprend « un dispositif industriel ferroviaire composé d’une succession d’engins capables de renouveler l’ensemble des constituants de la voie (rail, traverses, ballast) en un temps limité », détaille SNCF Réseau. Près d’un kilomètre de voie peut être remis à neuf chaque jour, grâce à ce dispositif, contre seulement une centaine de mètres avec des moyens classiques.
Le ballast directement réinjecté
Avec cet équipement, 45 % du ballast extrait est directement réinjecté dans la voie après avoir été criblé par le train-usine. La station de lavage intégrée permet de réduire de 70 % la consommation d’eau. L’ensemble des rails relevés sont redirigés vers les aciéries françaises pour « alimenter la filière électrique de fabrication de rails neufs », informe SNCF Réseau. Sur ce chantier, ce sont 2000 tonnes de rail qui sont recyclés.
« Ces travaux vont entraîner la fermeture de plusieurs passages à niveau selon l’avancement du chantier, indique SNCF Réseau, notamment sur les communes de Pompierre-sur-Doubs, Rang, l’Isle-sur-le-Doubs, Bart, Montbéliard, Béthoncourt et Héricourt. »
Ce chantier s’inscrit dans un projet plus vaste de modernisation de la ligne entre Belfort et Besançon, qui mobilise 50 millions d’euros, financés par SNCF Réseau. Cela vise à renforcer la fiabilité du réseau, améliorer la performance et la fluidité des circulations sur cet axe ferroviaire d’importance.